Mariana Șărămăt, fosta asistentă maternală a Sorinei, despre momentul cu mascații: “A dat-o cu capul de pavele”

Mariana Șărămăt, fosta asistentă maternală a Sorinei, a povestit momentul când fetița a fost luată de mascați, dar și cum a încercat să convingă familia adoptivă că Sorina este foarte bine acolo, are o soră și nu le lipsește nimic. Însă, românii care locuiesc în America nici nu au vrut să audă, spunându-i că au cheltuit 30.000 de dolari.

“Am încercat chiar din prima zi cu familia Săcărin când a venit la noi în casă pentru întâlniri. Sorina nici nu venise de la școală când ei au apărut la noi în casă. Și am încercat să le explicăm cu frumosul, am zis că poate totuși dumnealor nu știu toată povestea. Și le-am spus că sunt două fete luate împreună, la aceeași vârstă, merg împreună la școală – nu au stat niciodată una fără alta – deci hai să facem ceva să nu le despărțim. Și mi-au spus din start că așa ceva nu se poate întâmpla pentru că au cheltuit 30.000 de dolari și că au pașaportul făcut pentru ea. Le-am spus că vând casa, vând mașina, vând orice numai să renunța la fată. Nu au vrut! Am ajuns să-i rugăm să nu ne facă așa ceva. Am început să plângem și îi rugam să nu o ia pe Sorina. Le-am spus să se gândească mai bine, poate te se vor râzgândi. Nu au vrut să renunțe”, a spus fosta asistentă maternală la “Sinteza zilei”.

Femeia din Baia de Aramă a relatat momentele înfiorătoare care au avut loc în casa ei, când Sorina a fost luată de mascați, într-un mod brutal. “Nu ne trezisem încă, doar soțul plecase la serviciu. Și dintr-o dată ne-am trezit într-o gălăgie foarte puternică, urcaseră peste noi la etaj și noi buimăciți de somn nu știam ce se întămplă. Doamna procuror era înainte și mascații după ea: ‘Fata, unde e fata?!’ Nu ne-au arătat niciun document. Fetele au început să țipe, s-au speriat! Doamna procuroare mi-a spus că vrea să stea de vorbă cu fetița. I-am zis să stea de vorbă că e aici copilul. Și mi-a spus să mă îmbrac că mergem la IML. Și am coborât în bucătărie și de acolo au luat-o de acolo mascații pe fetiță. N-am putut să fac nimic. Doar ce strigam ‘Omorâți un copil!’ Că am auzit cum a dat cu capul de pavele. Fetița se întindea cu mânuța să ne apuce pe noi. Ginerele meu a încercat să se ducă la ea și să o apuce de mânuță și atunci se vede exact când i-a dat cu palma peste mâine fetei“, a mai povestit femeia.

Scrisoarea șocantă scrisă de Sorina, fetița de 8 ani luată cu mascații

Scrisoarea emoționantă a Sorinei, fetița din Baia de Aramă luată cu forța din casa asitenţilor maternali, a fost prezentată de Mihai Gâdea în emisiunea sa, “Sinteza Zilei”. În rândurile așternute pe o foaie de caiet școlar tip 2, copila a mărturisit că își dorește să rămână în familia în care a crescut până acum și că vrea să fie audiată de autoritățile din România.

“Mâine, pe 25 aprilie, este ziua mea. Fac opt ani, iar eu nu îmi doresc decât să rămân cu mami, tati, surioara mea și frații mei mai mari. Nu vreau să plec în America. Eu vreau să fiu audiată de autoritățile statului român. Sunt mare și știu ce îmi doresc” este scrisoarea scrisă de fetița luată cu mascații dintr-o casă din Baia de Aramă.