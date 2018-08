Marilyn Manson s-a prăbușit în timp ce concerta pe o scenă din Houston. Ulterior, o schelă metalică a căzut peste el

Momente dificile pentru Marilyn Manson, colegii săi, cei din stuff-ul megastarului, dar și pentru fanii veniți să-l asculte în timpul concertului din Houston, un oraș din Texas. Artistul s-a prăbușit în timp ce performa și, cum se sprijinea de o schelă metalică aflată pe scenă, aceasta a căzut peste el. Cei din stuff au venit imediat ca să-l ajute, iar evenimentul cântărețului a fost anulat după doar patru piese cântate.

Marilyn Manson s-a prăbușit în timp ce concerta pe o scenă din Houston

În vârstă de 49 de ani, starul rock a ajuns de urgență la spital, după ce în timpul reprezentației sale din The Woodlands (zona metropolitană Houston) s-a prăbușit pe scenă, potrivit foxnews.com. El cânta “Sweet Dreams” în fața a mii de fani, însă nu și-a putut duce până la capăt piesa. S-a îndepărtat de microfon și s-a prăbușit pe o schelă metalică, pe care era o boxă. Colegii de trupă nu au oprit muzica și l-au privit intrigați dacă să-i sară în ajutor sau nu.

În clipul de mai jos poți vedea momentul în care Marilyn Manson cade ca secerat la minutul 02:10 în timpul show-ului susținut sâmbătă, 18 august. A doua zi, într-o postare pe Twitter, Marilyn Manson și-a liniștit fanii, spunându-le că se simte mai bine, datorită personalului medical din Houston. Acesta le-a mulțumit celor prezenți că au înțeles situația în care s-a aflat.

Conform staff-ului său, Manson a suferit din cauza căldurii excesive. În ziua concertului au fost 38 de grade Celsius în Houston, iar seara temperaturile nu au coborât sub 33 de grade.

Pe numele adevărat Brian Hugh Warner, Marilyn Manson şi Rob Zombie se află împreună în turneul “The Twins Of Evil: The Second Coming”, iar cei doi interpretează împreună pe scenă coverul “Helter Skelter”.

În urmă cu o lună, Marilyn Manson şi-a anulat în ultimul moment concertul pe care îl avea programat la Toronto, invocând o răceală. Turneul celor doi artişti este programat să continue cu un concert care va avea loc luni, la Denver.

Vă reamintim că Marilyn Manson a fost în România în 2007 și a susținut un concert în fața a 20.000 de fani, la B’estival. Rockerul a cântat în duet cu Alice Cooper, alt muzician la fel de așteptat de fanii români la vremea respectivă.