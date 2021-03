Marina Almășan, scrisoare deschisă pentru Leonard Miron „Ți-am citit declarațiile vomitate”

Marina Almășan a răspuns criticilor aduse de fostul TVR-ist Leonard Miron. Realizatoarea de televiziune a transmis o scrisoare deschisă pentru jurnalist.

Reacția Marinei Almășan vine la scurt timp după ce Leonard Miron a „desființat-o” public pe prezentatoarea de la TVR, în cadrul unui interviu petru FANATIK.RO.

“Mariajul ei cu TVR este mai interesant decât al lui Bahmu cu Prigoană. A divorțat și s-a recăsătorit cu oricine a avut influență cu o viteză surprinzătoare”, sunt câteva dintre spusele fostului om de televiziune.

Marina Almășan răspunde deschis criticilor

„Cu surprindere ți-am citit declarațiile vomitate intr-o publicație din Romania. (https://www.fanatik.ro/interviu-exclusiv-leonard-miron-de-la-copilul-uitat-de-tata-la-adultul-dependent-de-televiziune-tata-o-calca-pe-mama-in-picioare-insarcinata-19447460 ) Sunt absolut sigură că , dacă soțul tău – care pare a fi un bărbat inteligent și rafinat – ar ști cu ce te ocupi, te-ar povățui de bine. Ți-ar spune, cred : “dacă tăceai, filozof rămâneai”.

Sunt, din câte știu, primul realizator care, alături de regizorul Luminița Dumitrescu, te-a băgat în seamă, la începutul anilor ‘90, dându-ți ocazia să-ți începi cariera de prezentator . Dar sunt obisnuită cu genul acesta de oameni, capabili să tragă scaunul până și de sub picioarele celor care i-au ajutat cândva.

Ți-am constatat , în ultima vreme, dorința disperată de a fi băgat în seamă cu orice preț și de a fi reprimit în TVR, institutie pe care ai trădat-o în repetate rânduri și pe care, de la mantinelă, o critici cu orice ocazie. Și…cum poți mai bine ieși din anonimat, decât agățându-te de niște nume care – bune sau rele, cum or fi ele – au făcut istorie în TVR și…”încă mai vând”. Așa, desuete cum sunt ele. Ca remorcă a lor, îți regăsești și tu , poate, locul pierdut în conștiința publicului din România, pe care – chiar dacă nu vrei s-o recunoști – l-ai abandonat, căutând locuri mai calde, sub soare.

Niciodată nu ți-am negat inteligența și talentul , însă , se știe, acestea nu au făcut întotdeauna casă bună cu caracterul. (“Nu te plânge că ești strivit, dacă te-ai născut vierme” – Immanuel Kant) .

Iar aberațiile pe care le-ai emis, de data aceasta nu doar pe blogul tău, ca de obicei, ci și public, te descalifică total. Vorbești , bunăoara, de mariajele mele pline de interes, cu oameni influenți care mi-ar fi netezit cariera și… mă bagi în ceață (oricum, nu m-aș fi așteptat chiar la tine să ataci problema căsniciilor mele). De fapt, ca să fiu sinceră, nu înțeleg nici măcar la ce mariaje te referi : la cele reale – adică la inginerul și mai apoi la folkistul care mi-au stat alături și care numai persoane influente nu erau în materie de TVR, sau la mariaje metaforice, ale căror semnificații numai de tine văzute , mie îmi scapă? Oare nu crezi că, dacă aș corespunde descrierii tale ( hienă oportunistă) cel de al patrulea deceniu în TVR m-ar fi găsit, poate, “la butoane” și nu “la munca de jos”? Nu este prima oară când pizma și dezinformarea îi fac pe oameni să vorbească bazaconii, insă de la tine aveam alte așteptări. Mă acuzi , apoi, că îmi atac adversarii abia acum, “când simt mirosul de sânge” – în mod meschin, deci. Dacă ai fi trăit mai mult în Romania, unde-ți era locul, sau dacă macar ți-ai fi triat sursele de informwrr, poate că ai fi aflat că atitudinea belicoasă pe care ai remarcat-o la mine, datează de ani buni și nu e generată nicidecum de proaspătul “miros de sânge” ce se simte la orizont. De altfel, Google îți poate vorbi despre asta cu lux de amănunte și cu mai multă responsabilitate decât “sursele” tale de doi bani.

În lipsă de argumente ale atacului tău, încă inexplicabil pentru mine, ai mai găsit ceva . Te citez : “ Fără răutate, îmi asum tot sandalul ( aha, deci iți cam dai seama că ai făcut-o de oaie! n.a.) dar uită-te şi la Marina şi la Andreea, au fost geniale: Surprize, surprize şi Ceaiul de la ora 5. Tot ceea ce a urmat a fost aceeaşi Marie, cu altă pălărie”. ….Leo, zău așa? Te iei de Andreea, măi frustrat mic ce ești, de vedeta pe care, o sută de ani de n-o mai vede publicul, tot știe de unde s-o ia? Te iei de mine, spunând că fac mereu același lucru? Mă dezamăgești din nou, Leo. Tu …te-ai uitat macar odată la “Ceaiul de la ora 5”?!? Dar la emisiunile mele de mai apoi : sociale, medicale, muzicale, la documentarele de travel, plus la atâtea alte formate, gandite de mine, fără să pun instituția să mi le achiziționeze pe bani grei din afară? Chiar seamănă un documentar despre Coreea cu o emisiune despre tenorul Ludovic Spiess? Poate în mintea ta de stewardesă…

Tu măcar ai știut să numești o emisiune de-a mea. Sau de-a Andreei. Cu tot respectul, am facut un exercițiu de memorie si , în afara celei pe care, spuneam, ți-am oferit-o candva spre prezentare, nu știu niciuna care să fie legată de numele tău. Repet, nu urmăresc nicidecum să-ți minimalizez nici inteligența și nici talentul, însă mă poticnesc serios, atunci când vine vorba de caracter. CA-RAC-TER. Învață acest cuvant, Leonard! Degeaba ești poliglot, dacă îți lipsesc din vocabular cuvintele esențiale în viață. Dar probabil că asta e regula : vedem paiul din ochii celorlalți, nu si bârna din propriul ochi.

Oricat de disperat n-ai fi, dragă Leo, să revii în locul în care ți-a fost bine la un moment dat, nu trebuie s-o faci abdicând de la regulile adevărului și ale jocului cinstit, nici de la cele ale bunuli simț și nici de la respectul datorat celor care, vrei nu vrei, trebuie să recunoști că ti-au dat clasă. Chiar și numai din punct de vedere al longevității și loialității. ”, este o parte din mesajul scris de Marina Almășan pe Femeide10.ro.