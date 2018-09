Marina Voica a trecut razant pe lângă moarte, după ce a mâncat naftalină: “A fost prima care a observat”

Cântăreață română de origine rusă Marina Voica, născută Nicolskaia, a trăit până la 82 de ani momente extraordinare, care ar putea să-i inspire pe scenariștii de la Hollywood. Deși s-a retras din lumea agitată a Capitalei, artista nu a renunțat la carieră și și-a făcut timp ca să-i povestească prezentatorului Octavian Ursulescu momente cheie din viața ei, despre care puteți citi în cartea “Marina Voica, drum spre legendă”. Volumul va fi lansat pe 1 octombrie la Cercul Militar Bucureşti.

Marina Voica și fratele ei au fost la un pas de moarte în copilărie

În paginile cărții “Marina Voica, drum spre legendă”, scrisă de Octavian Ursulescu veți putea citi despre familia de intelectuali în care s-a născut cântăreața, despre copilăria și foametea îndurată din cauza sărăciei, dar și cum ea și fratele său au trecut razant pe lângă moarte. Momentul cumplit s-a petrecut pe când aveau doar câțiva ani, după ce au mâncat naftalina cu chefir. Mama îndrăgitei artiste nu a putut să suporte gândul că ar putea să rămână fără copii, așa că a mâncat ceea ce a mai rămas în cănile lor. Din fericire, cu toții au fost salvați de stâlpul familiei, care i-a dus de urgență la spital.

În prezent, Marina Voica are aceeași relaţie apropiată cu fratele ei, Şurik, care o vizitează des la Breaza, unde artista s-a retras.

“Tata a găsit la o moară un sac cu faină prost măcinată, plină de nisip, din care mama s-a grăbit să ne facă, bucuroasă, o plăcintă. Apoi era să izbucnească în plâns, văzând cum ne scârţăie nisipul între dinţi. Până la urmă a aruncat tot sacul şi a început să doneze sânge pentru front. Donatorii primeau în schimb mâncare: câteva feliuţe de salam, o bucată de pâine şi un pahar cu îngheţată, adică o nimica toată

Eu şi Şurik, fratele meu, ne-am luat ceştile cu chefir, ne-am aşezat la masă cu nasul în cărţi şi, distraţi cum eram, am dat buzna în zahăr. Mama a fost prima care a observat, pentru că, intrând în sufragerie şi simţind mirosul puternic, ne-a surprins exact în momentul când puneam pofticioşi, naftalină în chefir! Disperată, a zis că dacă tot mor copiii, vrea să moară şi ea. Aşa că ne-a luat cănile şi a băut tot ce mai rămăsese în ele. Fireşte, tata a chemat urgent Salvarea, ne-a dus pe toţi trei la spital, unde ni s-a administrat o spălătură stomacală pe care n-am s-o uit toată viaţa”, a declarat artista pentru click.ro.

Mariana Voica a împlinit 82 de ani pe 2 septembrie.

Marina Voica, recital la show-ul «In memoriam Dan Spătaru»

Celebra cântăreață se numără printre artiștii care vor performa la spectacolul “In memoriam Dan Spătaru”, care va avea loc pe 21 octombriela Sala Palatului din București, începând cu ora 19:00.

Marina Voica – biografie

Marina Voica s-a născut pe 2 septembrie 1936 în Ivanovo, Rusia. Artista a venit în România, după ce s-a căsătorit la doar 17 ani cu Marcel Voica, care a însoțit-o în țara noastră. Înainte să pășească pe pământ românesc, ea și-a rugat o mătuşă să îi cumpere câteva lucruri: “M-am gândit că nu va fi o mare cheltuială din partea ei dacă ne va procura o veioză, o cârpă de praf, o tigaie, o cratiţă şi o oliţă de noapte”, potrivit click.ro.

La scurt timp, Marina avea să se îndrăgostească de medicul Viorel Teodorescu, astfel că a divorţat de Marcel şi s-a recăsătorit. Căsnicia a durat 19 ani, mai exact până în 1981, când Viorel a murit de o boală incurabilă, deşi a încercat să se trateze în Germania, unde ambii plecaseră definitiv.

La acea vreme, ea avea 43 de ani, iar el, 41. După decesul bărbatului iubit, cântăreaţa a revenit în România, însă a avut mult de tras, fiind persecutată de regimul comunist.

A mai apărut pe micul ecran abia după Revoluţia din 1989. Marina Voica a mai bifat o poveste de dragoste şi cu solistul Laurenţiu Cazan. Pe atunci, acesta avea 24 ani, iar Marina, 47 ani. „Orice ar spune lumea, Laurenţiu m-a iubit. Altfel aş fi simţit şi nu m-aş fi combinat cu un bărbat atât de tânăr. Ne-am iubit unul pe altul într-un fel special, în care muzica ne lega şi mai tare. Am cântat mult timp împreună”, declara cântăreaţa pentru Tango, în 2005.

Artista a învăţat să conducă tancuri de război la vârsta de 80 de ani. Invitată într-o emisiune, ea a vorbit despre provocarea vieții ei. Totul a fost posibil cu ajutorul unor complici, care au făcut ca visul ei să devină realitate. Astfel, Marina Voica a mers să conducă tancul într-un teren special împreună cu o echipă întreagă. Efervescenta artistă s-a echipat corespunzător şi s-a urcat în tanc. Atent supravegheată de militari și la sfaturile acestora, ea a a pornit cu tancul de pe loc.

“Eu sunt curioasă din fire şi am vrut să conduc un tanc. Am emoţii plăcute la luptă pentru că am condus toate maşinile, numai tanc nu am condus. E prima dată când văd aşa un tanc. Îmi place să-mi înving teama şi îmi plac senzaţile tari. (…). Eu trebuia să mă nasc băiat. (…). Chiar dacă mor, nu mor mizerabil. Am să dorm liniştită astăzi. Am făcut-o! Am făcut-o!”, a rememorat Marina Voica în vara anului 2017 în unei emisiuni de la Antena Stars.