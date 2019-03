Mario Fresh a fost eliminat de la Exatlon! Nu și-a putut stăpâni lacrimile: “Nu mai am cuvinte, nu pot vorbi“

Faimoșii au fost cu ochii în lacrimi, după ce Mario Fresh a fost eliminat din competiție. La duel au intrat Giubi, după ce a fost nominalizat de echipă, și Mario, concurentul care a avut cel mai mic procent, iar cel din urmă a părăsit show-ul.

A fost una dintre cele mai emoținante eliminări de la Exatlon. „Probabil eu o să plâng cel mai mult. În capul meu sunt o mie de gânduri care zboară. Dacă venea cineva în 2018 și îmi spunea că 2019 va veni cu niște suprize enorme pentru mine, nu îl credeam. Iată că 2019 a venit cu această surpriză, Exatlon. Am venit aici plin de putere, încrezător, sperând să ajung cât mai departe. Am cunoscut 9 oameni, de fapt sunt 12, 12 oameni minunați cu care sigur voi continua prietenia pe care am început-o aici. Mi-am întrecut limitele de la începutul Exatlonului. Nu mă așteptam să pot face față. Vă mulțumesc tuturor colegilor, am avut de la fiecare de învățat câte ceva. Costin Gheorghe, îți mulțumesc mult”, a spus Mario. Emoțiile aproape l-au copleșit pe artistul care a avut nevoie de câteva sevcunde pentru a-și relua discursul.

„Stai să îmi revin… Mulțumesc pentru toate sfaturile pe care mi le-ai dat. Am avut zeci sau sute de momente când am vrut să renunț și tu ai fost cel care m-a susținut și care m-a menținut aici, Sper ca familia mea, mama, tata, sora, iubita și prietenii să nu fie dezamăagiți de mine pentru că știu că am dat tot ceea ce am putut. Am atâtea gânduri de pus pe foaie încât probabil mă voi închide în studio și voi face foarte multă muzică. Pregătiți-vă de un bombardament muzical. Anul acesta va fi al meu. Nu mai am cuvinte, nu mai pot vorbi. M-au copleșit emoțiile. E ultima oară pe podiumul ăsta, în Dominicană și vă mulțumesc tuturor”, a adăugat Mario Fresh.

„Stai să îmi treacă plânsul din voce”, a spus artistul care s-a dus pe podium între fete și băieți și, alături de ei, a cântat pentru ultima dată melodia Faimoșilor. Toți concurenții au avut ochii în lacrimi, aceasta fiind una dintre cele mai emoționante scene văzute la Exatlon.