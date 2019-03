Mario Fresh, detalii picante despre relația cu Alexia, la întoarcerea de la Exatlon: „În prima seară am mers la hotel”

Mario Fresh a fost eliminat de la Exatlon și primul lucru pe care l-a făcut când a ajuns în țară, a mers la studio și le-a făcut o surpriză băieților. Legat de iubita lui, Alexia, voia să îi pregătească și ei o surpriză, însă tânăra i-a luat-o înainte și l-a surprins, cu revenirea ei în România. Mai mult decât atât, fiica Andreei Esca a rezervat și o cameră la hotel, acolo unde au avut timp doar pentru ei.

„Încerc să îmi revin, să mă pun pe picioare după ce m-am întors din Dominicană. Primul lucru pe care l-am făcut când am ajuns în țară a fost să mănânc foarte, foarte mult. Exact cum am ajuns în țară, m-a luat un prieten de la aeroport, am mers direct la studio și le-am făcut surpriză băieților. Lumea m-a criticat puțin, că am avut o reacție prea banală când m-am văzut cu Alexia. Eu, inițial, voiam să mă duc în Londra, nu s-a putut, am aflat că ea va veni în București curând, ea neștiid că eu am fost eliminat și am decis să o aștept în București. Cât timp a stat acasă, am stat la ea. Mi-a făcut și o surpriză în prima seară, am stat la hotel.

Nu ne-m făcut planuri de căsătorie. Râdem, glumim, așteptăm să termine facultatea, să se mute înapoi în România și apoi o să ne gândim. Probabil undeva pe la 25- 26 de ani„, a declarat Mario Fresh pentru Viva.ro.

„La Exatlon am fost în depresie”

Deși rămâne una dintre cele mai frumoase experiențe din viața lui, Mario Fresh a avut parte și de momente grele, ba chiar a fost în depresie. „La Exatlon am avut foarte multe nopți, în care am fost în depresie. De la gânduri. Timp de patru nopți nu am închis un ochi. La 7 dimineața, când se trezeau toți, eu eram treaz. Când am primit telefonul, am intrat prima dată pe contul Alexiei, nu-mi venea să cred câte poze avea. Își pusese multe poze și îmi era foarte dor de ea.

Sunt foarte pasionat de mașini, acum am una cu care doar îmi fac treaba. Mi-am făcut un nou tatuaj, cu numele casei de producții a lui Alex Velea. Înainte să plec la Exatlon, eu și Alexia ne-am făcut câteva un tatuaj cu mesajul: <>„, a mai mărturisit iubitul Alexiei Eram pentru aceeași sursă.