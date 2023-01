Mario Fresh rupe tăcerea! Motivul pentru care a petrecut sărbătorile separat de Alexia Eram

Mario Fresh și Alexia Eram trăiesc o frumoasă poveste de iubire de mai bine de șase ani. Chiar dacă obișnuiesc să-și petreacă o bună parte a timpului împreună, sărbătorile din acest an le-au făcut separat. Fiica Andreei Esca s-a distrat în New York, în timp ce cântărețul… la Iași.

Mario Fresh și Alexia Eram s-au cunoscut în anul 2015, când artistul a cântat la ziua ei de naștere, alături de Alex Velea. Fiica Andreea era o fană înfocată, dar cântărețul… îi ura la mulți ani fără să aibă habar cum arată. Abia un an mai târziu, au stat de vorbă pe îndelete la o lansare de videoclip. Antonia a fost cea care le-a făcut, oficial, cunoștință.

Nu a durat mult până când Mario Fresh și Alexia Eram au stabilit faptul că au o relație. De mai bine de șase ani, cei doi formează un cuplu și sunt mereu împreună, dar sărbătorile i-au prins pe continente diferite!

Mario Fresh dezvăluie motivul pentru care a petrecut separat de Alexia Eram

În cadrul unui interviu, Mario Fresh a mărturisit că motivul pentru care a petrecut la Iași, iar fiica Andreei Esca, la New York, este faptul că nu a apucat să-și ia viza, fiind o decizie de ultim moment.

„Extraordinar de liniștit (n.r. cum a petrecut Crăciunul), cu familia la Iași. De Revelion voi avea concert la Codlea. Nu am mers cu Alexia la New York că nu am apucat să-mi iau viza de America, nu e tocmai ușor să iei o viză atât de repede și ne-am gândit pe ultimul moment”, a spus Mario Fresh pentru Spynews.

