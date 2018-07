Marius Elisei continuă recuperarea după operația la genunchi: ”A fost imobilizat vreo două săptămâni”

În urmă cu aproape o lună, Marius Elisei a fost operat la genunchi. La câteva săptămâni după intervenție, soțul Oanei Roman a început recuperarea pe care o continuă și în prezent. (Cele mai bune oferte laptopuri )

Marius Elisei a trecut printr-o intervenție destul de grea însă datorită medicilor totul a decurs exact așa cum trebuia. Recuperarea se desfășoară ca la carte, iar în scurt timp, soțul Oanei Roman poate să-și reia activitățile zilnice. (CITEȘTE ȘI: OANA ROMAN, DESPRE PROBLEMA DE SĂNĂTATE CU CARE SE CONFRUNTĂ: ”O TRATEZ DE DOI ANI, S-A DECLANȘAT PE BAZĂ DE STRES”)

„Am avut o complicaţie foarte nasoală anul trecut. Evident, că orice sportiv nu prea bagă de seamă, am făcut o pauză de şase luni şi am zis să mai încerc odată, tot la fotbal evident, le-am rupt de tot ligamentele încrucişate şi am ajuns la bisturiu. Nu ştiu dacă am făcut bine”, a spus Marius Elisei.

Oana Roman a avut o perioadă grea

Oana Roman a trecut printr-o perioadă grea după ce Marius Elisei a fost operat deoarece toate treburile au căzut pe umerii ei. (VEZI ȘI: OANA ROMAN A ÎMBRĂCAT ROCHIA DE MIREASĂ MULT DORITĂ LA 4 ANI DE LA NUNTĂ: “NICIO RELAȚIE NU E PERFECTĂ”. PREZENTATOAREA S-A ASORTAT CU FIICA EI)

„A fost complicat la început pentru că el a fost cam imobilizat vreo două săptămâni. Izabela e foarte cuminte şi nu mi-a pus probleme. Mai greu a fost cu cumpărăturile pentru că eu nu am voie să car. Eu mi-am dorit ca el să fie bine, să se recupereze. Nu este o operaţie simplă, se face un transplant de ligament. Trebuie făcută o recuperare foarte serioasă. Vine în fiecare zi. Spune că are două gagici (n.r. cârjele)”, a povestit Oana Roman.

Oana Roman a făcut dezvăluiri mai puțin știute despre viața soțului ei, Marius Elisei

În cadrul unui interviu, cunoscuta prezentatoare TV a vorbit despre cele mai dificile momente pe care soțul ei le-a trăit. În timpul mărturisirilor, ea a spus că Marius Elisei i-a fost alături în toate clipele grele și că el și fiica lor au o relație foarte specială. Unii cred că problemele apărute între cei doi sunt, într-o oarecare măsură, și din cauza diferenței de vârstă: Oana Roman are 41 de ani, Marius Elisei, 31. (VEZI ȘI: MARIUS ELISEI, MĂRTURISIRI TRISTE DESPRE CELE MAI GRELE MOMENTE DIN VIAȚĂ. “ERA SĂ MOR…”)

"Pai saracul l-a luat viata asa pe sus de cand m-a cunoscut, i s-au intamplat atatea lucruri incat s-a maturizat pe loc. Iti dai seama, noi ne-am cunoscut in ianuarie, in iunie eram insarcinata, in decembrie m-a cerut de sotie, in luna urmatoare ne-am casatorit, in februarie am nascut. Era sa mor, a stat cu mine prin spitale si cu copil mic acasa, deci toate lucrurile astea au venit peste el deodata si a trebuit sa faca fata acestor lucruri si sa se maturizeze si sa inteleaga ca trebuie sa ia viata in piept imediat.", a povestit soția lui Marius Elisei într-un interviu.