Oana Roman, despre problema de sănătate cu care se confruntă: ”O tratez de doi ani, s-a declanșat pe bază de stres”

De doi ani, Oana Roman se confruntă cu o problemă de sănătate. Vedeta face tratament și speră ca totul să fie bine pe viitor.

De doi ani, Oana Roman se confruntă cu hipertiroidia. Hipertiroidia este oafecțiune în cazul căreia glanda tiroidă produce o cantitate prea mare din hormonul denumit tiroxină. Hipertiroidismul poate stimula semnificativ metabolismul corpului, conducând la o scădere bruscă în greutate, ritm cardiac rapid sau neregulat, transpirații, stări de nervozitate, iritabilitate.

„Eu am un ritm de viață extrem de alert. Am treabă foarte mult. Eu lucrez pentru restaurante… e tentația mai mică. Nu-ți mai vine la un moment dat. Eu am tot fost la nutriționiști, dar nu sunt pasionată de asta. Eu citesc foarte mult pe toate domeniile. Este pasiunea mea. Cel mai important hobby pe care îl am în viața asta este cititul. Eu știu cam ce mi se potrivește și ce nu mi se potrivește. Lucrurile s-au aranjat mult mai bine. Eu fac o singură mare greșeală… eu nu reușesc să mănânc micul dejun, mi-este foarte greu să fac chestia asta. Nu compensez seara, compensez la prânz. Seara în general mai mănânc ceva. Eu sunt foarte sănătoasă. Nu am probleme de tiroidă. Am o hipertiroidie, care culmea, este boala oamenilor slabi. O tratez de doi ani, s-a declanșat pe bază de stres. Mai trebuie să fac o intervenție, am un șorț la burtă. La mine nu e vorba de retenție de apă, eu am niște kilograme în plus, nu mă deranjează.”, a mărturisit Oana Roman în cadrul unei emisiuni TV.

Oana Roman a făcut dezvăluiri mai puțin știute despre viața soțului ei, Marius Elisei

În cadrul unui interviu, cunoscuta prezentatoare TV a vorbit despre cele mai dificile momente pe care soțul ei le-a trăit. În timpul mărturisirilor, ea a spus că Marius Elisei i-a fost alături în toate clipele grele și că el și fiica lor au o relație foarte specială. Unii cred că problemele apărute între cei doi sunt, într-o oarecare măsură, și din cauza diferenței de vârstă: Oana Roman are 41 de ani, Marius Elisei, 31.

"Pai saracul l-a luat viata asa pe sus de cand m-a cunoscut, i s-au intamplat atatea lucruri incat s-a maturizat pe loc. Iti dai seama, noi ne-am cunoscut in ianuarie, in iunie eram insarcinata, in decembrie m-a cerut de sotie, in luna urmatoare ne-am casatorit, in februarie am nascut. Era sa mor, a stat cu mine prin spitale si cu copil mic acasa, deci toate lucrurile astea au venit peste el deodata si a trebuit sa faca fata acestor lucruri si sa se maturizeze si sa inteleaga ca trebuie sa ia viata in piept imediat.", a povestit soția lui Marius Elisei într-un interviu.