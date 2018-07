Cum l-a cunoscut Oana Roman pe Mitoșeru: ”Semăna cu Michael Jackson!”

Oana Roman a povestit cum l-a cunoscut pe Mihai Mitoșeru și cum arăta atunci. Vedeta spune că s-a întâmplat în clasa l, iar acesta avea atunci părul mare, creț și semăna perfect cu Michael Jackson. (Promotiile zilei la monitoare)

Joi seara, Mihai Mitoseru și-a sărbătorit ziua de nastere, petrecerea ținându-se într-un clun din Centrul Vechi. Mai mulți prieteni ai lui Mihai au participat, între care Oana Roman.

„Prima oară l-am văzut pe Mitoșeru în clasa intâi. Avea un păr creț, creț, creț, ca al lui Michael Jackson. Am mers amândoi la scoala 5, în Piața Amzei, căci aveam case foarte aproape unul de celalat. Așa ne-am cunoscut. După aceea, ne vedeam prin cartier și am rămas prieteni, chiar dacă eu m-am mutat la altă instituție de învățământ. Am continuat să ne vedem! Cu adevărat însă ne-am reintâlnit în liceu, unde am stat zi de zi împreună. Sincer vă spun, sunt mândră că am reușit să-mi păstrez un prieten mai bine de 30 de ani, adică o viață. Este un lucru mare, mai ales în ziua de azi”, a dezvaluit Oana Roman, pentru wowbiz.ro!

Oana Roman i-a cunoscut toate prietenele!

Mitoșeru i-a dezvăluit Oanei mai multe secrete ale sale, asta pentru că între cei doi s-a creat o legătură specială.

“I-am cunoscut toate prietenele, sunt depozitara multor secrete din viața lui amoroasă, dar vă dați seama că nu le voi dezvălui niciodată. Vă pot spune însă că am știut și de prima lui prietenă, iubita lui care nu mai este printre noi. A fost chiar colega mea de bancă, am fost legați prin ea. În fine…când a cunoscut-o pe Noemi, la fel am știut tot, și mă bucur că relația lor care a fost una tumultuoasă, cu despărțiri și împăcări, s-a cimentat. Abia aștept să facă un copil”, a povestit Oana.