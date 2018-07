În 2015, Oana Roman și Bianca Drăgușanu și-au adresat cuvinte dure, iar toată lumea credea că niciodată cele două nu se vor împăca. Însă timpul a demonstrate contrariul, Bianca Drăgușanu a făcut un gest impresionant pentru Oana Roman, la care aceasta nici nu s-ar fi gândit.

În timp ce fiica lui Petre Roma a fost internată în spital, a dat un mesaj pe rețelele de socializare, în care solicita ajutorul, iar blondina a fost prima care i-a răspuns și s-a oferit să meargă la spital, să îi ducă tot cee ace avea nevoie.

„In urma cu un an si jumatate, m-am internat in spital cu grave probleme de sanatate. Intr-o seara, aveam nevoie de ceva. Am dat mesaj pe grupul meu de fete si pe facebook si singura care mi-a raspuns la zece seara, desi avea copil mic acasa, a fost Bianca Dragusanu. Mi-a spus, la ora aia, „Oana acum vin la spital la tine sa-ti aduc ce-ti trebuie”. Eu nu puteam sa ma deplasez, iar Marius era acasa cu cea mica. Bianca a fost singura care a venit la mine la spital si mi-a adus portocale, apa si alte lucruri. Nu o sa uit asta niciodata! Nu m-as fi asteptat niciodata la asa ceva! A fost un gest impresionant. In astfel de momente iti dai seama cine este cu adevarat alaturi de tine„, a declarat Oana pentru wowbiz.ro.