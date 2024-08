Marius Teșcan, ”omul-albină”, dezbate miturile despre ”aurul dulce”. Cum ne dăm seama dacă mierea este naturală sau nu

Marius Tecşan are o poveste de viaţă impresionantă pe care o puteţi afla în această săptămână în cadrul podcastului „Altceva cu Adrian Artene”. În rândurile ce urmează am extras o mică parte a interviului în care „Omul-albină”, aşa cum este cunoscut de comunitatea impresionantă pe care o are în mediul online, ne dezvăluie cum reuşim să facem diferenţa între o miere naturală şi una contrafăcută.

A renunțat la slujba de macaragiu pentru pasiunea sa care în prezent i-a adus succesul. Marius Tecșan deține 150 de familii de albine pe care le îngrijeşte cu multă dragoste şi dăruire.

Cum putem recunoaște o miere naturală

De-a lungul timpului a aflat multe dintre secretele „universului” lor, iar acum le împărtăşeşte cu publicul. Unul dintre cele mai importante este desigur legat de calitatea mierii pe care o consumăm. Marius Tecșan ne învaţă la ce să fim atenţi, dar şi ce trucuri putem să folosim dacă nu vrem să ne lăsăm păcăliţi de aparenţe.

Adrian Artene: Există un truc prin care să recunoaştem faptul că mierea este sănătoasă? Ne lovim de atâtea soiuri, sortimente de miere şi nu ştim niciodată dacă mâncăm o miere sănătoasă sau nu. Dacă ea este contrafăcută, este diluată… Se spune că există tot soiul de trucuri prin care mierea este „înmulţită” şi atunci ar trebui să ne ferim de lucrurile acestea.

Marius Tecşan: Ca în orice domeniu eu zic că sunt şi oameni serioşi care se respectă, îşi respectă munca, îşi respectă clienţii şi oameni care nu fac treaba asta. Eu le recomand oamenilor următoarele: în momentul în care au desfăcut un borcan de miere acesta ar fi primul pas, l-am desfăcut o să mirosim, practic este ceva normal. În momentul în care mirosim un borcan de miere care a stat mai mult, mirosul o să fie unul cumva înţepător, nu o să fie chiar un miros plăcut, o să fie un miros mai degrabă urât. Să ştiţi că aşa miroase mierea naturală. Iar dacă ne uităm deasupra unui borcan cu miere naturală, se văd urme de ceară, urme de polen, urme de propolis, practic asta este mierea naturală. Chiar şi un picioruş de albină. Asta ne poate certifica că mierea este naturală, că nu este miere procesată. Nu vreau să intru prea mult în detalii cu mierea care este contrafăcută pentru că este foarte multă pe piaţă şi eu vă recomand de fiecare dată să căutaţi apicultori de la voi din zonă şi să cumpăraţi miere naturală.

Adrian Artene: Deci dimpotrivă dacă arată aşa este o miere curată, nu este o miere impură.

Marius Tecşan: Da, practic este polen, sunt urme de ceară, urme de propolis, de acolo avem imunitate.

Adrian Artene: Şi cum ne putem da seama dincolo de miros, dincolo de aspectul ei dacă mierea este o miere curată. Exista la un moment dat celebrul test al linguriţei cu mierea dacă se scurge sau nu se scurge.

Marius Tecşan: Sunt multe, putem face foarte multe teste, dar avem nevoie de o miere care nu a cristalizat. La fel şi testul cu bula. Este un test în care întoarcem un borcan cu miere şi trebuie să apară o bulă atunci când răsuciţi.

Adrian Artene: Dacă există această bulă este o garanţie că este o miere curată.

Marius Tecşan: Exact. Bula ne certifică faptul că este o miere naturală, este o miere de la un apicultor serios. Dar eu le-am recomandat oamenilor mereu gustul. Pentru că diferă de la sortiment la sortiment şi eu chiar cred că o să îţi dai seama care este o miere naturală pur şi simplu după ce ai gustat.

Există sau nu miere sănătoasă pe rafturile magazinelor

Adrian Artene: Există miere în comerţ care să fie miere sănătoasă? Şi aici mă refer în comerţ nu în sensul că se află la vânzare, ci mierea pe care o găsim pe rafturile din hipermarket-uri. Este o miere sănătoasă sau nu?

Marius Tecşan: Eu urmăresc foarte mult rafturile supermarket-urilor şi i-aş ruga pe oameni în momentul în care merg, să citească puţin pe etichetă. Recunosc, sunt şi supermarket-uri în care da, am văzut miere naturală, miere care a cristalizat frumos. În momentul în care a trecut o perioadă mai lungă de timp de când a cristalizat la miere o să apară pecingine sau înflorirea mierii. Acest lucru ne certifică iar faptul că este o miere naturală. În schimb, pe foarte multe etichete ale borcanelor de miere din România o să vedem amestec din multe, multe ţări. Miere venită din afara ţării care este amestecată cu ceva miere din România. Legea nu reglementează câtă miere din România, cu câtă miere de afară…

Adrian Artene: Practic noi ce ar trebui să ştim, aşa ca un abecedar, în momentul în care luăm o miere de pe raft de la un supermarket, ce ar trebui să urmărim pe acea etichetă?

Marius Tecşan: Eu le recomand oamenilor să încerce să evite mierea pe care scrie amestec de miere din UE, non-UE, pentru că sunt multe sortimente din multe ţări, dar eu vă recomand să căutaţi o miere pe care să scrie „produs în România”.

