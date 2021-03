Daniela Gyorfi a fost martora evenimentelor îngrozitoare care au avut loc vineri seară la Acces Direct. Mirela Vaida a fost la un pas să își piardă viața după ce o femeie a atacat-o cu o piatră.

Invitată în platoul de la ”Showbiz Report”, de la Antena Stars, Daniela Gyorfi a povestit momentele îngrozitoare pe care le-a trăit.

Concret, artista urma să intre în platou în clipa în care a auzit strigătele femeii, dar și cuvintele șocante ale Mirelei Vaida, ”Mă omoară”. Îndrăgita cântăreață susține că nimeni nu se aștepta la incidentul cutremurător care a avut loc.

„Problema este că Mirela a intrat, s-a închis ușa și eu așteptam ca să intru. Vorbeam ca fetele în spate și mi-a zis că ”hai că te prezint”, a intrat și eu așteptam.

Vă spun sincer. Eu cânt de ceva timp, eu când am auzit că se țipă prima dată, am crezut inițial că este vreun scenariu, pentru că eu nu am văzut pe nimeni dezbrăcat.

Am auzit că Mirela țipă, am auzit ”dați-mi banii, dați-mi banii”,Mirela a strigat că o omoară”, a declarat Daniela Gyorfi la Antena Stars.

„Așa ceva nu am văzut niciodată”

Totodată, vedeta mai spune că s-a gândit imediat la Mirela Vaida, dar mai ales, la faptul că este mamă a trei copii, iar tragedia care s-ar fi putut întâmpla dacă nu s-ar fi ferit.

„Așa ceva nu am văzut niciodată, nu am crezut că se întâmplă și după aceea am văzut cărămida aia și m-am gândit, îți dai seama, Mirela are 3 copii, sunt mamă și eu de copil și m-am gândit în prima secundă că Doamne, dacă îi dădea cu piramida în cap, ferească Dumnezeu, pentru că nu te pui cu puterea unui nebun. Am și văzut-o pe doamna respectivă”, a mai spus artista, șocată de scenele la care a luat parte.

Femeia care a aruncat cu un bolovan spre Mirela Vaida a fost reținută de oamenii legii. Mai multe echipaje de poliție se află acum la fața locului, cercertările în acest caz continuând.

Ce s-a întâmplat cu Mirela Vaida

Mirela Vaida a fost atacată de o femeie, în direct. Mai exact, atacatoarea a aruncat în celebra prezentatoare TV cu o cărămidă, în timp ce striga la ea să-i dea o sumă de bani. Șocată de situația incredibilă prin care a trecut, Vaida a izbucnit în lacrimi. De asemenea, martoră la tentativa de omor a vedetei a fost și Daniela Gyorfi.

