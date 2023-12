Mărturia femeii care îl acuză de hărțuire pe Vasilică Ceterașu. „Mi-a tras fusta și a scos-o cu totul. A dat să scoată banii”

Se complică lucrurile pentru Vasilică Ceterașu. În urmă cu doar câteva zile, finul lui Nea Mărin a fost acuzat de agresiune sexuală, lovire și alte violențe. O femeie susține că a fost terorizată de artist, iar acum a dezvăluit pe larg ce i s-a întâmplat în noaptea cu pricina. Vasilică Ceterașu neagă toate acuzațiile.

Vasilică Ceterașu este acuzat de hărțuire sexuală, dar și de agresiune fizică. Se pare că totul s-ar fi întâmplat în urmă cu doar câteva zile. Artistul s-ar fi oferit să o conducă pe victimă acasă, după o noapte de petrecere, însă, pe drum, în mașină, ar fi agresat-o. După cele întâmplate, aceasta nu a stat pe gânduri și a mers imediat la Poliție, unde a depus o plângere și a detaliat coșmarul prin care susține că a trecut.

Așa cum spuneam, după ce Vasilică Ceterașu ar fi agresat-o, femeia a mers imediat la Poliție și a depus o plângere. Ulterior, în cadrul unui interviu, aceasta a detaliat ce s-a întâmplat între ea și artist și cum a ajuns să fie agresată sexual și lovită.

Mai mult, victima susține că la toată întâmplarea ar fi asistat și alte două persoane, care îi pot susține povestea. În aceleași timp, Vasilică Ceterașu neagă cu vehemență toate acuzațiile.

Și m-a prins și chiloții mi i-a tras și i-am zis lasă-mă și și-a băgat mâna la mine între picioare. Și am zis te rog frumos lasă-mă în pace. O zis da cum… tu… și m-a înjurat și m-a făcut c****. Și o început să mă lovească. Prima dată mi-o dat cu sharoma lui în față. El atunci o început să îmi dea cu pumnii că eu îmi permit să îl umilesc pe el. Cum îmi permit eu așa ceva.

Da cât… aia a mea să îţi dau să… prostie…. Zic tu nu ai banii ăia ca să trebuiască să ți-o s** ție. Cu atâta i-am greșit. Că am zis că nu îmi trebuie bani pentru că eu nu fac așa ceva pentru bani, dacă o fac, o fac din plăcere. I-am spus că nu ești genul meu, nu te supăra, pe mine nu m-a povestit nimeni. Și o dat să scoată bani, că ia eu am, tu știi cu cine vorbești. Am zis că nu mă interesează

„Chiar înainte de a intra în parcarea de pe strada Victoriei unde locuiesc, Vasilică mi-a pus mâna pe picior și o zis da cum te dai jos, nu mergi nicăieri că o fost vorba că vii cu mine. Am zis nu merg nicăieri. Eu vreau să merg acasă. Nu, că vin la tine acasă. La mine nu vii că eu am un copil. Eu când să cobor mi-a pus mâna pe picior și, am avut o fustă cu capse, mi-o tras-o și s-au desfăcut capsele și o zis că nu, vii cu mine.

După ce femeia și-a făcut povestea publică, Vasilică Ceterașu a venit cu propria variantă. Acesta neagă orice acuzație și spune chiar că a fost șantajat cu suma de 10.000 de euro pentru ca victima să retragă plângerea.

Artistul susține că întreaga poveste este falsă și a declarat că are încredere că oamenii legii vor face lumină în acest caz și îl vor ajuta să își curețe numele.

„Deși nu îmi doream să fac parte din această situație mediatică care mă dezgustă, de dragul oamenilor și din respect pentru cei care apreciază ceea ce fac, simt nevoia să aduc niște lămuriri și să prezint un drept la replică. În urma unei solicitări scrise, formulate de către avocatul meu și înregistrate la Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia Mare, mi s-a comunicat faptul că există un dosar în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de agresiune sexuală și lovire sau alte violențe.

Deocamdată eu nu am nicio calitate în dosar, cercetările efectuându-se doar cu privire la faptele reclamate. Oficial nu mi s-a adus la cunoștință nicio acuzație de către organele de cercetare penală și nici nu am fost solicitat să mă prezint la poliție pentru a fi audiat. Trăim într-o țară liberă și orice persoană are dreptul să reclame orice. Asta nu înseamnă ca sunt vinovat de săvârșirea faptelor reclamate.

E adevărat că e un moment mai dificil pentru mine, poate cel mai dificil din carieră, dar sunt binecuvântat că am susținerea unei soții superbe și a unei familii minunate. Am fost conștient, încă de la începutul carierei mele, ca pot apărea și asemenea situații în care anumite persoane sa se folosească de tot ce am construit, din motive care mă depășesc, însă, după cum am mai spus, am încredere în sistemul de justiție și deocamdată consider ca trebuie lăsate organele de poliție să își facă treaba. Adevărul nu poate fi decât unul singur și sunt sigur că va ieși la iveală până la urmă”, a declarat și Vasilică Ceterașu.