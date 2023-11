Vasilică Ceterașu, acuzat că a hărțuit o femeie. Incidentul s-ar fi petrecut chiar în mașina artistului

Vasilică Ceterașu, finul lui Nea Mărin, este într-o încurcătură de zile mari. Acuzații grave au fost lansate la adresa artistului, însă acesta neagă tot. Mai exact, o femeie de 42 de ani îl acuză pe bărbat că ar fi agresat-o sexual și fizic. Incidentul ar fi avut loc în urmă cu doar câteva zile, iar victima deja a depus o plângere la Poliție. Însă, finul lui Nea Mărin se apără și spune că nimic nu este adevărat, totul fiind o înscenare. Mai mult, bărbatul spune că este șantajat.

Vasilică Ceterașu este acuzat de hărțuire sexuală, dar și de agresiune fizică. Se pare că totul s-ar fi întâmplat în urmă cu doar câteva zile, în noaptea de vineri spre sâmbătă. Artistul s-ar fi oferit să o conducă pe victimă acasă, însă, pe drum, în mașină, ar fi agresat-o pe femeie. După cele întâmplate, aceasta nu a stat pe gânduri și a mers imediat la Poliție, unde a depus o plângere. Acum, Vasilică Ceterașu este acuzat de infracțiuni precum: agresiune sexuală și lovire sau alte violențe.

Vasilică Ceterașu, probleme cu legea

Așa cum spuneam, întreg incidentul ar fi avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă. Atunci, într-un club din Baia Mare a avut loc premiera unui film românesc. În cadrul evenimentului a fost prezent Vasilică Ceterașu, dar și femeia care îl acuză acum de agresiune sexuală.

La finalul petrecerii, artistul s-ar fi oferit să o conducă pe femeie acasă cu mașina sa. Incidentul s-ar fi petrecut în autoturism, atunci când cântărețul i-ar fi făcut o propunere indecentă. Acesta a refuzat, însă nu ar fi scăpat prea ușor de insistențele bărbatului.

După cele întâmplate, femeia nu a stat prea mult pe gânduri și a mers imediat la Poliție. Sâmbătă dimineața, la doar câteva ore de la incident, acesta a depus o plângere împotriva artistului, lucru confirmat și de către IPJ Maramureș. Mai mult, se pare că victima a avut nevoie chiar și de îngrijiri medicale, ajungând la spitalul Județean de Urgență Baia Mare, după ce a fost hărțuită fizic.

Deși la adresa lui au fost lansate acuzații grave, Vasilică Ceterașu neagă totul. Mai mult, artistul are propria versiune a poveștii și spune că totul este o înscenare și că ar fi fost șantajat cu 10.000 de euro. De asemenea, finul lui Nea Mărin spune că incidentul cu pricina nu a avut loc.

Acesta s-a arătat surprins de faptul că femeia a ajuns chiar și la Poliție și spune că dacă o să fie citat se va prezenta în fața oamenilor legii fără emoții.

„Nu. Nu. E prima oară când aud așa ceva. Doamne ferește! Habar nu am. Dacă o să fiu citat sigur o să merg. Nu am avut niciun incident. Sunt camere acolo. Doamne ferește… Am soție, copii”, a declarat Vasilică Ceterașu, potrivit vasiledale.ro.

