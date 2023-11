L-a prins pe Vasilică Ceterașu în timp ce era cu alte femei. Soția artistului a trecut peste infidelitățile partenerului de viață

Vasilică Ceterașu a reușit să își construiască o familie frumoasă alături de soția sa Amalia. Cei doi și-au unit destinele și în mod oficial și au împreună doi copii. Însă, chiar dacă are acasă o familie așa cum și-a dorit, artistul recunoaște că mai pleacă și în „deplasare”. Fidelitatea nu se numără printre calitățile lui Vasilică Ceterașu, iar acesta nu a avut nicio problemă în a recunoaște acest lucru. Și-a înșelat soția în repetate rânduri, însă de fiecare dată a fost prins și mustrat.

Vasilică Ceterașu a cunoscut-o pe femeia care îi este alături de ani de zile la o nuntă în Cluj. S-a îndrăgostit pe loc și a dat tot ce a avut mai bun din el pentru a o cuceri. Însă, după ce s-a asigurat că Amalia nu o să mai plece de lângă el, bărbatul nu s-a sfiit și a călcat strâmb.

„Am cunoscut-o la o nuntă la Cluj, ea era separat, nu cânta cu noi. Eram cu orchestra mea… I-am luat numărul de telefon, am vorbit, i-am zis să vină să cânte cu mine că va fi bine. I-am zis că o duc pe cele mai mari scene, peste tot. Ea vedea posibilitatea, oportunitatea. I-am spus și calde, și reci… Am mai înflorit, am băgat din tot, ca să fie bine”, a declarat Vasilică Ceterașu.

Vasilică Ceterașu a dat dovadă de o sinceritate ieșită din comun și a recunoscut în cadrul unui interviu că nu este un bărbat prea fidel. Încă de la începutul relației cu Amalia a mai avut anumite escapade, însă nici după nuntă lucrurile nu s-au schimbat. Artistul a mărturisit că soția l-a prins în repetate rânduri cu alte domnișoare în dreapta. Însă, de fiecare dată, Vasilică a reușit să își îmbuneze partenera și să o facă să îl ierte.

Însă, artistul a simțit că glonțul i-a trecut pe la ureche atunci când a plecat să ducă gunoiul pentru patru zile. Mai exact, acesta și-a mințit soția că iese puțin din casă și nu s-a mai întors câteva zile și asta pentru că a plecat într-o „mică escapadă” la mare. După ce zilele de distracție s-au încheiat, bărbatul s-a pregătit temeinic pentru a-și face iubita să îl ierte, însă nu a fost chiar așa ușor.

Deși s-a lăsat înduplecată greu, în cele din urmă Amalia l-a iertat, din nou, pe Vasilică. Acesta a promis că se va cuminți, însă ochii îi mai fug în continuarea după tot felul de domnișoare.

„Noi am fost și certați. M-a și prins, când mă urmărea prin oraș cu mașina când eram cu altele în drepta. Noi eram împreună, dar mai vorbeam și cu altele. Dar doar vorbeam ( n.r. râde). Mă urmărea prin oraș și mi-a zis că se mută la mine. Apoi a rămas însărcinată, am făcut nunta că botez…

Ziceam că sunt plecat și ea mă urmărea. Și mă găsea. Nu m-a bătut, că fugeam. La mine e greu să mă prinzi, mă vezi, dar nu mă prinzi. Mă mai și sunau cu număr ascuns fete… Dar cred că erau puse, că cineva voia să ne facă rău, să ne despartă. Tinderul ăla, câte probleme.

Am plecat să duc gunoiul. Am fost plecat vreo 4 zile, la mare. L-am luat și pe cumnatul meu când duceam gunoiul. Dar m-a sunat un prieten, mi-a zis că sunt cluburile deschise și cum era luni seara… Marți dimineața eram la mare. Am sunat-o cu cameră – ea credea că dorm – dimineața și îi arătam lacul din Mamaia. Credea că sunt la Cluj. I-am arătat și marea… Când m-am întors, nu zic, m-am întors cu încă un buchet de flori, așa, mai special. Am și sunat pe la Suceava, să pregătească ceva special… Mi l-a dat în cap!”, a declarat Vasilică Ceterașu, potrivit fanatik.ro.