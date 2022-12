Mărturia uluitoare a Mariei, o credincioasă care l-a cunoscut pe părintele Calistrat: ”Am rămas înmărmurită!”

Maria Pintecan face dezvăluiri neașteptate despre părintele Calistrat Chifan. Deși a fost protagonistul unui scandal de proporții, se pare că au mai rămas oameni care au cuvinte de laudă la adresa acestuia.

Maria l-a întâlnit pe părintele Calistrat pe Drumul Crucii, la Ierusalim, acolo unde a rămas înmărmurită când i-a cerut părintelui să o binecuvânteze. Credincioasa se afla într-un moment delicat din viața ei, iar vorbele părintelui i-au ajuns la inimă.

Vezi și: MAMA GETA ÎL FELICITĂ PE PĂRINTELE CALISTRAT PENTRU CORECȚIA PE CARE A APLICAT-O CELOR DOUĂ ENORIAȘE. REVOLTĂTOR CE A PUTUT SPUNE ÎN MEDIUL ONLINE

”L-am cunoscut în urmă cu doi ani pe CALEA CRUCII la Ierusalim. Așezat pe caldarâm privea lumea care trecea. Grupul nostru trecuse, eu şi mama am rămas în urmă, frânte de durere. Moartea fratelui meu ne frânsese sufletul. M-am apropiat și cu lacrimi pe obraji am spus: ,,Binecuvântaţi, părinte!”.

M-a binecuvântat. Am simţit că mi-a dat toată puterea din această lume. Cu glasul blând mi-a spus. ,,La noapte mergi la biserica Sfântului Mormânt și aprinde acolo o lumânare pentru fratele tău”. Am rămas înmărmurită! De unde știa că eu voi fi în acea noapte la Sfânta Liturghie la biserica Sfântului Mormânt? De unde știa de moartea fratelui meu Ştefan? Doar Dumnezeu are răspunsul… Doamne, te rog ai milă și vindecă durerea robului tău, părintele Calistra.”, a scris femeia într-o postare publicată pe Facebook.

Reamintim că părintele Calistrat Chifan a ținut prima pagină a ziarelor, după ce a fost acuzat că a avut un comportament agresiv asupra unei femei. La începutul lunii noiembrie, în mediul online, a apărut o filmare în care preotul este surprins când lovește o enoriașă în curtea Mănăstirii Vlădiceni, din județul Iași.

Vezi și: PĂRINTELE CALISTRAT O DESFIINȚEAZĂ PE ANAMARIA PRODAN: ”NU-I STĂ FRUMOS UNEI FEMEI SĂ SE COMPORTE CA UN…”

Ce spune purtătorul de cuvânt BOR

Purtătorul de cuvânt BOR a condamnat aspru comportamentului părintelui Calistrat, anchetat de IPJ Iași.

„Întrucât mi se solicită insistent şi justificat un punct de vedere în legătură cu gestul violent şi scandalos comis de un cleric monah acum două zile, dar şi pentru că, în acelaşi timp, acest caz este subiectul unei anchete pe care doar eparhia de care aparţine o poate desfăşura şi doar ea poate comunica rezultatele ei.

Eu nu pot transmite decât un punct de vedere general valabil referitor la conduita unui cleric, oricine ar fi el: Vedetismul, grobianismul, fachirismul verbal cu aer sapienţial, violenţa de orice fel, incultura laică şi teologică instalate în mediul clerical/monahal sub masca „conservatorismului” de mahala xenofobă şi filetistă reprezintă tot atâtea ratări ale întâlnirii cu vocaţia pastorală, dar mai ales cu creştinismul însuşi”, a afirmat Vasile Bănescu într-o postare pe Facebook.

Odată cu acest eveniment, un altul, de acum aproape 20 de ani, iese la lumină. La vremea aceea, părintele Calistrat ar fi bătut un cal până când l-ar fi ucis.

Potrivit unui comunicat de presă emis de Patriarhia Română în anul 2003, părintele ar fi ucis în bătaie un cal. Părintele Calistrat Chifan ar fi fost alungat de la Mănăstirea Sihăstria pentru că a omorât bietul animal și s-ar fi retras la Mănăstirea Dragomirna din jud. Suceava.