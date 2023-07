Patricia Esmeralda Mincă, cea care ar fi urmat să-i fie nevastă lui Dani Vicol, bărbatul care a fost victima teribilului accident produs de Mario Iorgulescu în urmă cu aproape patru ani, știe ce are de făcut, după ce instanța se va pronunța definitiv și irevocabil în această chestiune. La cei 25 de ani ai săi, tânăra văduvă a declarat pentru CANCAN.RO că nu a luat în calcul și nici nu intenționează vreun moment să-și refacă viața, apreciind că tot ce mai are de făcut cât o să trăiască este doar să-și crească cu multă grijă cei doi băieți, născuți din relația sa cu Dani Vicol.

Ea susține că nu a reușit să depășească tragedia de acum patru ani, deși cei din jur au încercat să o ajute.

„Nu am putut trece peste cele întâmplate atunci. Au trecut aproape patru ani, dar pentru mine viața nu mai are niciun sens. De abia aștept să-l văd la închisoare! Însă, nu am de gând să merg la pușcărie. Ce să văd? Un drogat? Voi merge, însă, la mormântul lui, ca să-i pun blesteme. Copiii mei vor crește fără tată din cauza lui. Nimeni nu înțelege asta, afară de cei care au crescut fără părinți. Cel mic, Antonio, avea patru luni când a murit taică-su. Nici măcar nu și-l amintește! Cel mare mă mai întreabă când vine acasă!”, a declarat Patricia Mincă pentru CANCAN.RO.

Soțul nu-i mai apare în vise, ca în primele luni, după teribilul accident

Ea spune că în ultima vreme soțul nu i-a mai apărut în vise la fel de mult, așa cum se întâmpla în primele luni, după teribila dispariție. „Știu ce am de făcut! Să-mi cresc copiii. Antonio are acum patru ani, iar Melek, opt. Doar cel mare, așa cum am mai spus știe ce înseamnă cuvântul tată. Dar ce folos?! Dani nu mai îmi apare în vise, în ultima vreme, nu știu de ce? Poate a înțeles că voi fi o mamă atentă cu copiii noștri”, sună explicația sa personală.

Patricia Mincă a povestit că imediat după ce i-a fost curmată viața, dar și în lunile următoare, fostul ei partener de viață i-a cerut insistent, în vis, să aibă mare grijă de copiii lor și de modul în care vor fi educați. Iar ea și-a asumat pe deplin această misiune. Una de la care nu vrea să facă niciun fel de rabat, indiferent de provocările cu care se va confrunta în viața sa.

Tânăra văduvă s-a angajat casieră la o spălătorie auto de cartier

Patricia s-a angajat casieră la o spălătorie auto de cartier și încearcă să-și petreacă cât mai mult timp în compania copiilor ei. Recunoaște că are mult noroc fiindcă părinții săi s-au implicat și ei foarte tare în creșterea micuților. „Nu știu cum m-aș fi descurcat dacă nu erau ai mei părinți. Ei m-au ajutat foarte mult, și cu timpul lor, și cu bani. Nu mă pot plânge nici de socrii, fiindcă și ei au fost lângă mine ori de câte ori a fost nevoie. Ăsta a fost și unul dintre motivele pentru care nu am acceptat niciun fel de ajutor din afară. Nu se pune problema să primim ceva din partea familiei celui i-a luat viața tatălui copiilor mei, așteptăm să se facă dreptate și eu zic că nu mai e mult până atunci!”, adaugă aceeași Patricia pentru CANCAN.RO.

În toamnă se împlinesc patru ani de la marea tragedie

La începutul acestui an, Mario Iorgulescu a primit în dosarul în care este judecat pentru omor o primă decizie ce prevede 15 ani și opt luni de închisoare pentru fapta sa. Fiul actualului președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu, a produs, în dimineața zilei de 8 septembrie 2019, un grav accident rutier, la intersecția dintre Șoseaua Chitilei și Strada Teodor Neagoe, din Capitală, în urma căruia și-a pierdut viața Dani Vicol, un tânăr de 24 de ani. Mașina lui a fost spulberată de bolidul pe care-l conducea Mario Iorgulescu. Acesta din urmă a fugit, la scurt timp, din țară, aflându-se internat într-un sanatoriu din Italia, unde susține că-și tratează afecțiunile psihice de care ar suferi. În această toamnă e de așteptat ca instanța să dea verdictul final.

