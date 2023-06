Mărturisirile lui Gheorghe Dincă, după ce a fost condamnat la 30 de ani de închisoare: „Sunt nevinovat, jur cu mâna pe Biblie”

Gheorghe Dincă a fost condamnat la 30 de ani de închisoare cu executare, la finalul lunii mai 2023. Bărbatul din Caracal a făcut o serie de declarații, la aproape patru ani de la dispariția celor două adolescente, Luiza și Alexandra. El susține că este nevinovat, iar într-un interviu televizat a mărturisit că a fost supus unor tratamente abuzive. Iată mai jos, în articol, detaliile.

Gheorghe Dincă a vorbit, în cadrul unui interviu, despre ce ar fi pătimit în ultimii aproape patru ani, de când s-a raportat dispariția celor două fete din Caracal, Alexandra și Luiza. Bărbatul a fost condamnat la 30 de ani de închisoare cu executare, spre finalul lunii mai 2023. Dincă a fost găsit vinovat pentru omor calificat, trafic de persoane şi alte infracţiuni.

Bărbatul, în vârstă de 70 de ani, a declarat că nu-i dorește nimănui să treacă prin ce a trecut el, în ultimii ani. De altfel, Dincă susține că ar fi nevinovat și că ar fi fost supus unor tratamente abuzive, de-a lungul timpului. El spune că i-au fost aplicate corecții fizice din partea trupelor SAS Slatina, timp de aproape trei ore.

„Să dea Dumnezeu să nu apuc să mă mișc de aici, dacă eu am săvârșit aceste impuse acuzații. Prin ce am trecut eu nu vreau să treacă nimeni nici 10 minute. Eu nu am luat un deget, o palmă, un pumn, un baston de la nimeni. De la trupele SAS Slatina, numai bocanci și bombeuri, două ore și 45 de minute nu m-am sculat de jos, să prezinte filmarea. Mă filmau trei încontinuu, eram ca melcul așa făcut și îmi apăram decât fața”, a spus Dincă.

Gheorghe Dincă susține că este nevinovat

În continuare, Gheorghe Dincă a susținut că, în curtea casei sale, criminaliștii au făcut cercetări timp de două luni, însă, fără să se găsească dovezi. De altfel, a adus în discuție situația butoiului în care s-a spus că ar fi fost ars trupul uneia dintre adolescente. Pe de altă parte, bărbatul din Caracal spune că autoritățile au „aruncat în fiecare zi câte o petardă”, referitor la cazul Caracal.

„Criminaliștii au fost în curte și au cercetat două luni, nu s-a găsit nimic, ce am făcut eu să dispară? Nu se poate ca într-un butoi să ardă și să nu fie afectat, să scoată între 1.500 și 1.800 de grade, oasele să se calcineze și să se distrugă ADN-ul. Eu nu am fost nici specialist, vă spun așa în mare. Am dat de niște nebuni, de nenorociți, îmi asum ce spun, au aruncat în fiecare zi câte o petardă. Într-o zi că le-am mâncat, într-o zi le-am dat la câini, într-o zi le-am traficat pentru organe, într-o zi le-am dus la baza NATO. Ascultați-mă, sunt nevinovat”, a mărturisit Gheorghe Dincă.

Bărbatul din Caracal susține că a fost amenințat cu moartea

De altfel, bărbatul de 70 de ani din Caracal dă vina pe autorități, după ce a fost întrebat de reporterul RTV unde se află cele două adolescente. Totodată, Dincă susține că a fost amenințat cu moartea, ca să nu-și schimbe declarația.

„Sunt și un pic nervos, dar îmi aduc aminte prin ce am trecut, Doamne ferește! Eu cred că doar Dumnezeu m-a reparat. Un polițist, comisar-șef, doctor, psiholog, mare șmecher la IGPR București m-a anchetat din 01.08 până în 09.01.2020 și a ieșit ca un prost, că e un prost, pe postul TV, pe data de 11.12.2019, m-a amenințat cu moartea să nu schimb declarația. Ce înțelegeți prin asta? El cu gura lui, nu l-a pus nimeni.

Eu nu sunt vreun șmecher, șofer la ocazie. ‘Ce faci?’, ‘Păi, cât?’, ‘Atât’. Eu n-am luat cu japca pe nimeni, n-am făcut nimic. Credeți-mă ce vă spun. N-am, că dacă știam veneam și cu Biblia, jur cu mâna pe Biblie, nu am făcut acele impuse. Sunt impuse. Prin ce am trecut să nu treacă nimeni și care nu crede să accepte scris să-l bat eu un sfert de oră cum m-au bătut trupele de mascați SAS. Au rupt oase în mine și au mințit ca niște escroci. I-au speriat pe toți, au vrut să bage familia și prieteni. Au pus 58 de martori în rechizitoriu. Am dat de niște nenorociți!”, a spus Gheorghe Dincă, într-un interviu pentru RTV.