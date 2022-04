Cătălin Măruță a intrat în atenția telespectatorilor în urmă cu mai bine de 20 de ani. Moderează o emisiune de succes la PRO TV și – de un an – și un podcast cu milioane de vizualizări. La emisiune, dar și la podcast, Măruță are un „ajutor”, pe Radu Ciucă. Însă, când ajunge acasă, lucrurile se schimbă, prezentatorul TV e nevoit să se descurce singur în orice situație, chiar și în cea mai banală. CANCAN.RO are imagini exclusive!

Mai bine de jumătate de zi își petrece Cătălin Măruță timpul la sediul din Pache Protopopescu. Și, pe lângă echipa numeroasă din redacție, are un aliat pe măsură, Radu Ciucă. Cel care, aparent, e bun la toate! Atât de bun încât l-ar lua și acasă, dacă ar putea. Căci nevoie ar fi … Imaginile surprinse de paparazzi CANCAN.RO stau mărturie!

Corespondența, bat-o vina…

La puțin timp după terminarea emisiunii, zilele trecute, Cătălin Măruță ajunge acasă. Parchează, dar nu lasă telefonul din mână. Are o convorbire de terminat, dar încearcă să-și ia, totuși, lucrurile din mașină. Vrea să intre mai repede în casă! Nu o face, mai are o „misiune” de îndeplinit!

Deși stă cu telefonul lipit de ureche, își aduce aminte că trebuie să verifice cutia poștală. Cam greu, însă, fără ajutoare … Unde-i Radu Ciucă atunci când ai nevoie de el?! Face un efort, își ține umerașul pe care are hainele, telefonul în continuare la ureche și, cumva, reușește cu două degete să deschidă și cutia poștală. Verifică interiorul și apoi intră liniștit în casă…

“Mulți vloggeri ar putea să fie invidioși!”

De mai bine de un an, Cătălin Măruță a intrat și în zona de online! Nu s-a mai mulțumit cu televiziunea și și-a încercat norocul și în acest domeniu. Și-a făcut un podcast, iar vizualizările canalului de YouTube totalizează peste 39 de milioane. La un calcul simplu, de o mie de dolari pentru un milion de vizualizări, canalul ar fi generat pentru prezentator peste 39.000 de dolari într-un an, în afara contractelor de publicitate plătită.

Numele de pe lista podcast-ului au adus cifre notabile pentru canalul de Youtube al moderatorului, ajuns la peste 200 de mii de subscriberi într-un an de activitate intensă. Prezentatorul divulgă detalii din culise și susține că mai bine de jumătate dintre episoadele urcate pe canal au intrat în secțiunea de trending, fapt ce i-a rotunjit considerabil veniturile, nu doar din vizualizări, ci și din contractele de sponsorizare.

“Cea mai mare realizare e, fie că îl cunoști pe invitat, fie că nu îl cunoști pe invitat, ceea ce faci acolo contează și merge când vezi că podcasturile tale intră în trending și, într-un an de zile, din aproape 40 de podcasturi, 25 au fost în trending!

Am avut locul 1 în trending cu Laurențiu Reghecampf, am avut locul 2 în trending cu Oana Zăvoranu, am avut Andra și Delia în trending!

Ca sumă aproximativă, nu știu, dar aș putea să zic că mulți vloggeri din ziua de astăzi ar putea să fie invidioși!”, a declarat Cătălin Măruță pentru CANCAN.RO.

