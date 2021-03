Farsă de zile mari pusă la cale de Marinela Mavrodin și iubitul ei, Robert Urucu! Anunțul către mama soacră a sunat așa: s-a despărțit de Robert! Cei doi au pus la cale, minuțios, farsa care avea s-o sperie pe mama lui. Ei au sunat-o pe femeie și i-au spus că nu mai sunt împreună.

Mary a spus încă dinainte să o sune pe viitoare ei soacră că se așteaptă la o reacție incendiară din partea ei. „Eu și Robert ne-am despărțit. Azi stăteam în pat cu el, editam un vlog și aveam nevoie de ceva de pe telefonul lui. I-am spus să îmi dea telefonul și nu a vrut, deși înainte nu se ascundea niciodată cu chestiile astea. Și, după, normal că am intrat în panică și i-am luat telefonul din mână și când am intrat am văzut că avea o conversație cu o fată. Fata asta i-a trimis niște poze mai sexy cu ea, și el era foarte entuziasmat, și îi trimite inimioare, pupici..", i-a spus Mary de la Puterea Dragostei viitoarei soacre. Cu greu s-a abținut să nu râdă.

Mary și Robert, de la Puterea Dragostei, s-au despărțit: ”Am găsit în telefonul lui conversații cu o fată”

Reacția femeii? „Mary, m-ai luat prea repede. Poate este doar o cunoștință. Eu nu îl știu pe el așa, poate e vreo amică", a replicat, imediat, mama lui Robert. „Vai, mie nu îmi vine să cred! Păi și el acum unde e? Stai liniștită, nu plânge. Îl sun acum! Stai cuminte, că nu are pe nimeni. Îl sun eu acum. E prost la cap? Ce are, nu e sănătos? Nu are cum, cine știe cine o fi…", a transmis mama-soacră.

Și așa a și făcut, și-a sunat fiul pentru a-l trage de urechi. Praf și-a făcut fiul biata femeie, apoi a aflat că e doar o glumă. „Pentru ce mi-ați făcut voi, eu o să fac de două ori mai rău”, le-a spus ea lui Mary și fiului ei, Robert.