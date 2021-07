Matei Stratan, primele declarații despre presupusa relație cu Andreea Raicu: ”Am văzut că se vorbește foarte mult despre noi”

În ultima perioadă… au tot existat zvonuri referitoare la o relație între Matei Stratan și Andreea Raicu. Sătul de speculații, fostul iubit al Mădălinei Ghenea a decis să spună adevărul gol-goluț despre presupusa poveste de dragoste dintre el și fosta prezentatoare TV.

În urmă cu foarte puțin timp, Andreea și Matei s-au relaxat împreună pe o îmbarcațiune de 8 milioane de euro ce aparține afaceristului. Colac peste pupăză, fosta prezentatoare TV are o relație apropiată și cu părinții fostului iubit al Mădălinei Ghenea. Iar zvonurile au început să apară.

Toată lumea a crezut că lui Matei Stratan i s-au aprins călcâiele după Andreea Raicu. Discretă în ceea ce privește viața ei personală, vedeta a mărturisit că trăiește o poveste de dragoste dar nu a divulgat foarte multe lucruri. Pe de altă parte, sătul de speculații, Matei Stratan a rupt tăcerea și a spus adevărul gol-goluț despre presupusa relație cu Andreea Raicu.

”Am văzut că se vorbește foarte mult de faptul că eu și Andreea formăm un cuplu, nu este nimic adevărat. Cu Andreea suntem amici, atât, nimic mai mult. Nu suntem în sensul ăla la care se gândesc mulți. Noi suntem într-un grup de prieteni și așa mai și ieșim, ne întâlnim”, a declarat Matei Stratan, potrivit impact.ro.

Andreea Raicu, sărbătorită de prietene

Andreea Raicu a marcat așa cum se cuvine momentul în care a împlinit 44 de ani. Vedeta a plecat în vacanță, în Toscana, alături de mai multe prietene de suflet. La miezul nopții, fosta prezentatoare TV a fost sărbătorită, la restaurantul în care a luat cina, și a ținut să mulțumească public tuturor celor care au fost alături de ea. (CITEȘTE ȘI: CUM SE ÎMPARTE ANDREEA RAICU ÎNTRE TERASĂ ȘI BIROU)

„Ziua de naștere e acel moment în care te gândești la viața ta, la locul în care ești și la cel în care vrei să te îndrepți, la ce ai în viața ta și la ce îți dorești. Eu una am un singur cuvânt: RECUNOȘTINȚĂ pentru tot ce am, ce am primit ( plăcut sau neplăcut) și tot ce am simțit.

Vă mulțumesc pentru toate urările minunate și toate gândurile bune. Zilele acestea, pentru că ziua mea durează mereu câteva zile, m-am simțit extrem de iubită, răsfățată, liniștită, fericită, copleșită de generozitatea oamenilor din jurul meu, plină de recunoștință. Love you so much”, a scris Andreea Raicu, pe Instagram.