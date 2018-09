Matinalul de la Antena 1 a început fără Dani Oțil. Anunțul făcut de Răzvan Simion despre prietenul său

Telespectatorii au avut parte de o surpriză când a început „‘Neatza cu Răzvan şi Dani” în această dimineață de vineri, 14 septembrie! Toată echipa era în platou, mai puțin Dani Oțil. La câteva minute trecute de ora 08:00 când începe matinalul de la Antena 1, în platoul de televiziune și-a făcut apariția și carismaticul prezentator.

Citește și: Bombă la Antena 1! Prezentatoare nouă la Neatza! Răzvan Simion și Dani Oțil au ținut să se afle de la ei

Matinalul de la Antena 1 a început fără Dani Oțil

Imediat ce a pășit în platoul de la „‘Neatza cu Răzvan şi Dani”, prezentatorul și-a cerut că a întârziat la emisiune. Bunul lui prieten, Răzvan Simion, și coleg de prezentare, desigur, nu a făcut glume pe seama situației neplăcute în care a fost acesta. Mai mult, el i-a spus că înțelege, mai ales că traficul a redevenit infernal în București, odată cu începerea noului an școlar.



“Neața, îmi cer scuze că am întârziat. Nu am știut ce să fac cu cămașa și am lăsat-o așa.”, a spus Dani Oțil imediat ce i s-a alăturat colegului său de prezentare.

“Da, înțelegem, a început școala, e aglomerat. Ce frumos se circulă! (…).”, a reacționat Răzvan Simion.

Ulterior, iubitul Lidiei Buble a povestit cât de greu i-a fost să ajungă zilele acestea din zona de Nord a Capitalei până în Berceni. Iar la final, Dani Oțil a spus că nu ar strica deloc dacă s-ar investi mai mult în infrastructura din București. Cei doi prezentatori au continuat matinalul ca niște adevărați profesioniști ce sunt.