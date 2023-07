Mc Donald’s face o schimbare istorică! De acum, se introduce un nou meniu. Ești obligat să comanzi minim 200 de bucăți

Vești bune vin pentru iubitorii McDonald’s. Lanțul de fast-food lansează un meniu cu totul special. Este vorba despre un pachet de nuntă. Ei bine, da, cei care nu pot renunța la burgerii lor preferați nici în ziua cea mare au acum la dispoziție această opțiune. Meniul de nuntă este disponibil într-o variantă de 200 de pachete și are un preț accesibil.

Există mulți oameni care iubesc produsele de la McDonald’s și nu și-ar putea vedea viața fără ele. Dintre aceștia, o mare parte consumă zilnic cel puțin un produs al companiei, așa că de ce nu ar face asta și la propria nuntă. Tocmai în întâmpinarea acestor pofticioși, McDonald’s face o schimbare istorică și lansează meniul de nuntă. Nu este o glumă, ci este chiar realitatea, potrivit The Sun.

Lanțul de fast food, aduce pe piață un pachet complet de nuntă, sub sloganul „Fă de neuitat momentul nunții”. Acest tip de meniu conține 200 de pachete și se vinde la prețul de doar 185 de lire. Meniul pus la dispoziție de McDonald’s este disponibil doar în varianta take away și nu oferă mirilor posibilitatea de a organiza nunta la un restaurant McDonald’s.

McDonald’s, meniu de nuntă

Noul meniu de nuntă a fost lansat pentru moment doar în Jakarta, Indonezia, însă compania plănuiește să îl extindă în toată lumea în cazul în care o să aibă succes. Comanda minimă pentru meniul de nuntă este de 200 de pachete, ce sunt livrate în ziua nunții, la locația stabilită.

Acest tip de meniu este disponibil în două variante. Mirii și invitații pot opta pentru pachetul ce conține 100 de burgeri de pui și 100 de cutii de McNuggets. Sau cei care preferă carnea de vită pot alege varianta cu 100 de cheeseburgeri și 100 de nuggets.

Cum spuneam, meniul de nuntă nu este disponibil în restaurante și nu aduce posibiltatea organizării nunții acolo, însă McDonald’s oferă pe lângă meniul de nuntă și varianta unor servicii de catering mai complexe. Concret, pentru un cost suplimentar, McDonald’s poate aduce în cadrul nunții mai multe standuri de mâncare, ce cuprind o varietate mai mare de produse.

„Există și alte opțiuni de servicii, unde putem oferi și standuri de mâncare, la un cost suplimentar. Pachetul de nuntă nu este pentru organizarea unei nunți la un restaurant McDonald’s, ci doar pentru catering, cu prețuri care pornesc de la 185 de lire sterline, pentru minimum 200 de produse”, a explicat Rizki Haryadi, reprezentant McDonald’s Indonezia.

