Medicii legiști de la INML, despre Versace: nu prezintă urme de lovire! I-a cedat ficatul!

Andrei Pârvan, cunoscut în spațiul public drept Andrei Versace, a fost găsit decedat în locuința sa din București, Sectorul 1, sâmbătă, 20 iulie 2024. Astăzi, 22 iulie, trupul neînsuflețit al influencerului a fost supus necropsiei. Medicii legiști au oferit date preliminare în cazul morții tânărului: nu prezintă urme de lovire, însă i-a cedat ficatul! CANCAN.RO vă arată detaliile cutremurătoare, în exclusivitate.

Andrei Pârvan, alias Andrei Versace, a fost găsit mort în apartamentul său din Sectorul 1, București, în cursul zilei de duminică, 20 iulie 2024. Paznicul imobilului ar fi sesizat un miros înțepător provenit din locuința influencerului, motiv pentru care a apelat autoritățile. La fața locului, tânărul a fost descoperit fără suflare, fiind poziționat cu fața în jos.

Sursele CANCAN.RO au transmis că bărbatul nu avea vreo urmă de vătămare pe trup, în momentul în care autoritățile l-au găsit în locuință. O primă ipoteză în cazul morții bărbatului a fost, deja, formulată. Anchetatorii cercetează condițiile în care a survenit decesul cunoscutului influencer. În plus, medicii legiști au descoperit că bărbatului i-a cedat ficatul – acesta fiind motivul apariției petelor de sânge. Problemele de sănătate ar fi survenit în urma consumului de alcool. Trupul neînsuflețit al bărbatului a fost descoperit abia la câteva zile de la deces.

Trupul neînsuflețit al lui Andrei Pârvan va fi depus la capelă, urmând ca zilele următoare să fie condus pe ultimul drum. Familia, îngenuncheată de durere, se pregătește de înmormântarea influencerului urmărit de zeci de mii de persoane.

În cursul zilei de luni, 22 iulie 2024, medicii legiști au efectuat necropsia. Însă, potrivit datelor, există mai multe probe de laborator ale căror rezultate vor veni abia peste un an. Medicii legiști au prelevat și probe în vederea stabilirii dacă influencerul a consumat substanțe interzise sau dacă a luat medicamente înainte de deces. Vezi AICI ce spune psihologul criminalist Liviu Chesnoiu despre moartea tânărului.

„În cazul lui Andrei Pârvan, cauza este nedeterminată, având în vedere gradul de putrefacție. Nu are leziuni interne și externe, iar mai multe probe vor fi analizate în condiții de laborator. Rezultatul lor îl vom afla peste un an, un an și jumătate”, au precizat, pentru GÂNDUL, surse din această anchetă.