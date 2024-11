Megan Fox este însărcinată! Actrița va deveni mămică pentru a patra oară

Cunoscuta actriță Megan Fox este însărcinată cu logodnicul ei, artistul Machine Gun Kelly. Frumoasa vedetă de peste ocean se menține în formă la 38 de ani și susține că are mai multe trucuri prin care se menține atractivă.

Anunțul sarcinii a fost făcut prin intermediul paginii de Instagram a lui Megan. În dreptul pozei cu testul pozitiv, actrița a scris un mesaj criptic: „Nimic nu este cu adevărat pierdut. Bine ai venit”.

Postarea a strâns peste 3 milioane de aprecieri și fanii sunt bucuroși să o vadă din nou în ipostaza de mamă pe Fox. Aceasta mai are 3 copii făcuți cu fostul ei soț, actorul Brian Green.

Deseori, urmăritorii lui Megan Fox s-au întrebat cum poate să arate atât de bine la vârsta sa, după trei sarcini, fără kilograme în plus și alte probleme fizice care nemulțumesc în general pe femei.

Cum și-a cunoscut Megan Fox logodnicul

Cântărețul Machine Gun Kelly, pe numele său real Richard Colson Baker, a cunoscut-o pe Megan pe vremea când acesta era căsătorită cu Austin Green, la o petrecere în Los Angeles. Abia în 2021, când aceasta era deja divorțată de aproape un an, lucrurile s-au pus în mișcare pentru cei doi.

Filmul polițist „Midnight in the Switchgrass”, în care Fox are rolul principal alături de Bruce Willi și Baker are un rol secundar este momentul de start al relației. În interviul acordat GQ, cei doi rememorează sentimentul ciudat pe care îl împărtășeau, dar nu puteau rosti.

Actrița nu era sigură dacă ce simte pentru cântăreț este adevărat. În final, rabdarea lui Baker a dat roade și Fox s-a îndrăgostit ireversibil.

„Veneam după un divorț, o căsnicie de peste 15 ani. Voiam să îmi protejez inima. Nu știam dacă e dragoste. Fiecare mic gest pe care-l făcea, mă îndrăgosteam mai tare de el. Nu mi-am putut imagina vreodată în toți acești ani că îmi voi întâlni sufletul pereche”, mărturisea actrița.

