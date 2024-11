Meghan Markle îl sfidează pe prințul Harry grav! Ce a rugat-o el, dar ei aparent nu i-a păsat

Meghan Markle, soția prințului Harry, este un personaj controversat, mai ales că actrița nu este de origine nobilă, ceea ce a provocat nemulțumiri, atât în interiorul Casei Regale, cât și în rândul publicului. Iar faptul că nu e obișnuită cu rigorile regale a făcut-o pe Meghan să comită unele gafe de-a lungul timpului.

Se pare că, înainte ca logodna dintre ea și prinț să devină publică, Meghan Markle a „dat-o în bară” în timpul unui interviu acordat jurnalistului Sam Kashner pentru Vanity Fair. Deși prințul o rugase pe actriță să nu atingă unele subiecte în discuțiile sale cu reprezentanții presei, pe Meghan ar fi luat-o gura pe dinainte și a dat mai multe detalii decât ar fi trebuit, arată okmagazine.ro.

„Kashner a ajuns la casa lui Meghan informat fiind că invitata sa primise instrucțiuni stricte atât de la prințul Harry, cât și de la Keleigh Thomas Morgan [un publicist de la firma de relații publice Sunshine Sachs]”, a scris Tom Bower în cartea sa, Revenge: Meghan, Harry and the War between Windsor (Răzbunarea: Meghan, Harry și războiul din familia Windsor).

„Știind că, anterior, prințesei Diana și ducesei Sarah Ferguson le-au fost distruse reputațiile în interviuri, Harry i-a cerut în mod explicit lui Meghan să nu comenteze subiectele sensibile cum ar fi Donald Trump, probleme de rasă, relația lor și, mai ales, persoana lui, prințul. El era un subiect ce trebuia evitat”, explică autorul.