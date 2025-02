Meghan Markle și Prințul William, prea apropiați? Palatul ar fi fost în alertă din cauza atingerilor!

Meghan Markle este acuzată că a încercat să flirteze cu cumnatul său, prințul William, pe care l-a îmbrățișat și sărutat de fiecare dată când se întâlnea cu el.

Acuzația este făcută de mai mulți foști angajați ai Palatului Buckingham și apare în noua carte a jurnalistului Tom Quinn, Yes Ma’am: The Secret Life of Royal Servants

Cartea conține interviuri cu zeci de membri ai personalului Casei Regale. Un extras din cartea publicată în The Times joi dezvăluie unele dintre afirmațiile-bombă făcute împotriva ducesei de Sussex și a altor membri ai familiei regale, arată Hindustan Times.

Meghan Markle a stârnit zvonuri cum că ar fi „flirtat” cu Prințul William din cauza faptului că obișnuiește să îi atingă des pe oamenii din jur, potrivit foștilor angajați ai palatului.

Meghan Markle, acuzată că a „flirtat” cu Prințul William

Angajații susțin că Meghan a avut o abordare de tipul „îmbrățișează pe toată lumea” în timpul petrecut la palat. Acest lucru ar fi provocat unele tensiuni în cadrul familiei regale. Ori de câte ori ducesa iniția o îmbrățișare, Kate Middleton, prințul de Wales și regele Charles tresăreau imediat, se arată în carte.

Manierismele ducesei de Sussex l-au făcut pe prințul William să se simtă deosebit de inconfortabil.

„Meghan l-a îmbrățișat practic de fiecare dată când se ciocneau unul de celălalt. Îmbrățișarea și sărutul pe obraz au alimentat bârfele în rândul personalului cum că Meghan cocheta cu William, ceea ce evident că nu era adevărat, dar atmosfera tensionată cauzată de toate acestea a adâncit ruptura dintre frați”, potrivit surselor citate în carte.

Meghan a primit mai multe porecle, cum ar fi „Ducess of Difficult” și „Mystic Meg, din cauza comportamentului său, mai spun aceste surse.

Un alt angajat a susținut că Meghan avea un „complex mesianic”, deoarece era concentrată să devină cel mai cunoscut membru al familiei regale. Ducesei „chiar nu-i plăcea ierarhia” și credea că membrii familiei regale „se comportau ca niște bebeluși”.

Angajații au glumit, de asemenea, că prințul Harry seamănă „foarte mult cu prințul regent din serialul de televiziune Blackadder”, dar „fără un servitor”, deoarece „i-ar lua două săptămâni să-și îmbrace propriii pantaloni”, potrivit publicației. Cartea mai menționează că prințul Andrew a cerut odată schimbarea unui membru al personalului pentru că „nu-i plăcea alunița lui”.

