Menajera Oanei Roman a rămas șocată. Ce a găsit femeia, într-un sertar din dormitorul vedetei

Oana Roman este una dintre cele mai transparente personaje din showbizul românesc, așa că nu are nicio reținere atunci când vrea să povestească ceva sau să-și dea cu părerea cu privire la vreun subiect anume. Fiica lui Petre Roman a povestit, la un moment dat, totul despre un episod jenant dar amuzant, în același timp.

Acum ceva timp, Oana Roman a povestit, cu zâmbetul pe buze, că menajera ei a fost cea care a găsit mai multe jucării sexuale la ea în dormitor, într-un sertar.

Aceasta a mărturisit că femeia a rămas șocată la vederea jucăriilor sexuale pe care susține că le-a primit la diverse petreceri la care a participat.

„Nu mă uit, nu ştiu eu d-astea! Cu biciul se dă încet, elegant. Acum vreo 15 ani mergeam la ziua lui Nicu Gheară şi făcea o tombolă, toate femeile trăgeau un bilet şi primeau un cadou, ceva scump. Se mai aflau şi cadouri de la sex-shop. Eu am câştigat, în 90% din cazuri, numai obiecte din acestea. Le puneam deoparte şi persoana care îmi făcea curat a găsit vreo 10 jucării, era şocată”, a recunoscut Oana Roman la Kanal D.

Oana Roman, declarații fulminante după ce a fost acuzată că și-a dus mama la azil

În vârstă de 80 de ani, fosta soție a lui Petre Roman suferă de o formă agresivă a bolii Parkinson și, din nefericire, nu își poate folosi o mână. Mai mult, în ultima vreme, Mioara Roman a avut constant nevoie de ajutor ca să se îmbrace și să se deplaseze, motiv pentru care cele două fiice au decis să o interneze timp de o lună la un centru medical cu terapii de ultimă generație.

„Lumea mă acuză că am internat-o pe mama la azil. Este ca un hotel de cinci stele. Nu are nicio legătură cu conceptul comunist când ne gândim la un azil. Oamenii aceia trăiesc în condiții de cinci stele. Au etaj special pentru cei care nu se pot deplasa. Nu e azil. Este un centru care livrează și astfel de servicii. Mama va sta o lună, dacă mai este nevoie va mai veni acasă, și după 1-2 săptămâni va merge iar până își va îmbunătăți starea. Pentru ea e ca o vacanță pentru că de un an nu a mai ieșit nicăieri. Am protejat-o foarte mult”, a declarat fata cea mică a Mioarei Roman în cadrul unei emisiuni de la Antena Stars.

Sursă foto: Instagram