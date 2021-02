Mesaje de dragoste 14 februarie! Cele mai frumoase urări pentru peroana iubită

Valentine’s Day este ocazia perfectă de a îi reaminti persoanei iubite cât de mult o apreciezi. Cadoul, cina romantică și florile pe care le-ai pregătit trebuie însoțite neapărat și de un mesaj de dragoste care să completeze tabloul iubirii. Așa că am pregăti pentru tine cele mai frumoase mesaje de dragoste.

Masaje de dragoste de 14 februarie

„E Sfântul Valentin! Dragostea plutește în aer, e peste tot în jur, ca și în inima mea care bate doar pentru tine. Ți-am spus până acum de o mie de ori te iubesc, nu mai rămâne decât să mă lași să-ți dovedesc cât de mult, în această zi speciala, dedicată iubirii. Happy Valentine, dragostea mea!”

„Dumnezeu ne-a dat două picioare să mergem, două mâini să ţinem, doi ochi să vedem, două urechi să auzim, dar de ce ne-a dat o singură inimă? Pentru că pe cealaltă i-a dat-o altcuiva ca tu să o găseşti. Te iubesc!"

„Cineva mi-a spus că ziua are 24 ore, că o oră are 60 min, că un minut are 60 secunde, dar nimeni nu mi-a spus că o secundă fără tine e o eternitate.”

„Poţi să spui te iubesc într-o secundă? Dacă da, dă-mi o secundă din viaţa ta, îţi voi fura un minut, te voi săruta o oră şi te voi iubi o viaţă. Happy Valentine!”

„Tu ai făcut culorile mai vii, frumuseţea mai pură, plăcerea mai intensă. Cu ocazia Valentine`s Day îţi reamintesc: te iubesc mai mult decât iubesc viaţa!”

„Astăzi nu sunt disponibilă pentru nimic. Nu am timp să merg la muncă, nu am chef să stau să fac mâncare, nu îmi doresc să îmi fac planuri pentru mâine. Astăzi am timp şi vreau să fiu numai cu tine, să ne iubim!”

„Te iubesc oriunde, oricând, oricum. Nu e nevoie să îţi mai scriu, să îţi mai spun. Îţi arăt asta prin fiecare gest, prin fiecare mişcare, prin fiecare atingere. Happy Valentine!”

„Cineva a întrebat ce îi face pe oameni fericiţi. Unii au răspuns că bogăţia, alţii – celebritatea. Mă gândeam la asta atunci când am primit SMS-ul de la tine. Am zâmbit şi am răspuns că pe mine asta mă face fericit. Te iubesc!"

„Când sunt cu tine mă pierd fără motiv, mă regăsesc abia atunci când nu ești lângă mine și tot ce-mi doresc e să mă pot pierde din nou în marea ochilor tăi. Tu ești scânteia ce-mi aprinde inima, ești focul ce mă face să mă mistui de dor. În brațele tale ard de dorință. Și nu-mi doresc decât apropierea nopții, ca să mă aprind din nou în îmbrățișarea ta. Happy Valentine’s Day, iubirea mea!

„Tu ești cântecul care mă adoarme noaptea, visul ce mă poarta pe aripile lui, raza de soare care-mi vestește o noua zi, alături de tine. Ești vocea care-mi mângâie tristețea și speranța care-mi luminează pașii. Ești sigura care mă face fericit și n-o să pot niciodată să exprim în cuvinte tot ceea ce simt pentru tine. Happy Valentine, iubirea mea!”