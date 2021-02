Cadouri pentru ea de 14 februarie. Cele mai inspirate idei care îți vor impresiona iubita

Împrumutată din Statele Unite ale Americii, Valentine’s Day este o ocazie bună să îi demostrezi femeii din viața ta că o iubești prin gesturi romantice, declarații de dragoste, cadouri și surprize inedite cât de mult o apreciezi.

Chiar dacă ai ajuns să îți cunoști jumătatea și să ii anticipezi alegerile, este dificil să o mai surprinzi. În 2021, în materie de cadouri, cele mai bune opțiuni sunt cele personalizate, care spun, conțin și poartă cu sine o poveste, mai ales că ne aflăm încă în pandemie, iar lumea are nevoie de și mai multă dragoste.CANCAN.RO vă prezintă cele mai interesante idei:

Cadouri de Valentine’s Day pentru ea

eșarfe din materiale fine, precum mătasea sau caşmirul, însoţite de broşe cu şnur de mărţişor

ședinţă de relaxare la spa, masaj şi tratamente de îngrijire

cină romantică

bomboanele de ciocolată sunt cadou clasic pentru persoana iubită de Ziua Îndrăgostiţilor. Inventează un joc şi ascunde mici cadouri dulci prin casă, astfel încât, pe toată durata zilei, să fie surprins sau surprinsă de micile plăceri ale vieţii

parfumurile, seturile de baie cu gel de duş, loţiuni sau uleiuri

cosmetice

cosmetice bijuteriile vor fi întotdeauna printre cadourile preferate de doamne

cutie de bijuterii

florile sunt întotdeauna cea mai sigură alegere atunci când sunteţi în pană de idei

Idei mai inedite: cactuși, spa și certificate de dragoste

Atunci rutina zilnică se transformă în oboseală și stres, iar o odihnă bună îi va oferi nu numai o senzație fizică de relaxare, dar și bună dispoziție și echilibru sufletesc. Un abonament la spa clasic conține saună, masaj, peeling și împachetări corporale.

Pentru că suntem încă în perioada de iarnă, cănile termos sunt o necesitate pentru a bea ceaiul sau cafeaua, comod și plăcut. Adaugă sentimente cănii termos, personalizând-o cu un mesaj drăguț, cu o semnificație specială pentru voi doi.

Dacă nu știi ce să alegi, dar probabil ai observat că persoana iubită are anumite preferințe de brand sau în ultimul timp amintește des că are nevoie de ceva, varianta perfectă e un certificat cadou. El sau ea își va alege produsul, de care are nevoie cu adevărat și îți va mulțumi pentru atenție.

Cactușii nu sunt doar flori originale, ci și prieteni durabili și protectori de radiație. De 14 februarie poți să-ți impresionezi jumătatea cu o floare drăguță și specială, și da, cactușii tot pot fi drăgălași.

Maratonul filmelor romantice

Dacă vreți să stați acasă în doi, fără ca să vă încurce nimeni și să vă petreceți timpul în intimitate, vă propunem să faceți o seară romantică în așternuturi, vizionând cele mai frumoase filme de dragoste din toate timpurile. Deschideți o șampanie, cumpărați niște prăjituri sau fructe și savurați din plin seara romantică de 14 februarie.

