Mesajele dubioase descoperite de Ilinca Vandici în telefonul partenerului său. Cum a fost înșelată vedeta de la Kanal D, în trecut, de Ciprian Marica

Viața amoroasă a Ilincăi Vandici nu a fost una prea ușoară. Vedeta de la Kanal D2 a bifat câteva relații cu persoane cunoscute din showbiz, însă unele din ele nu au avut un final prea fericit. Prezentatoarea TV a fost înșelată de câțiva dintre partenerii săi. De cele mai multe ori, aceasta afla fără să vrea de escapadele iubiților. La fel s-a întâmplat și în cazul relației pe care a avut-o cu Ciprian Marica, unde câteva mesaje l-au dat de gol. Ce s-a întâmplat între cei doi?

În urmă cu ceva timp, Ilinca Vandici a format un cuplu cu Ciprian Marica. Cei doi s-au iubit cu pasiune, însă flacăra nu a fost suficient de puternică pentru fostul fotbalist încât să îl țină lângă vedeta Kanal D2. Invitată în cadrul unui podcast, prezentatoarea TV a mărturisit că de-a lungul timpului a fost înșelată de unii dintre partenerii săi, printre care și Ciprian Marica. Infidelitățile iubiților au ieșit meru la iveală, iar Ilinca Vandici afla totul chiar fără să vrea.

De exemplu, în cazul relației cu Ciprian Marica, Ilinca a aflat de că bărbatul călca strâmb după ce câteva mesaje incriminatoare ale acestuia au ajuns în redacția unei reviste, asta după ce destinatara și-a pierdut telefonul. Astfel, întreaga povestea a fost aflată și de Ilinca Vandici.

„Nu știu să-ți spun cum, dar aflăm! Venea o prietenă care-mi spunea că are o prietenă care-i spune că e plecat…acolo. Aflam, pur și simplu (…) Din întâmplare, mă uitam pe Facebook la nu știu cine și o vedeam pe nu știu care în poză la terasă, recunoșteam terasa. Am încercat să port o discuţie civilizată, fără crize şi isterii, plecând de la întrebarea: De ce ai făcut asta?. M-am ferit să par o nebună, aşa cum bărbaţii au foarte uşor tendinţa să ne considere în asemenea momente, poate pentru a-şi masca vina. M-am simţit dezamăgită, fiindcă mi s-a răspuns prin negaţii, deci am fost şi minţită, pe lângă faptul c-am fost înşelată.

Ştiu că Ciprian i-a trimis nişte mesaje Adelinei. Ea şi-a pierdut telefonul şi acele mesaje au ajuns în redacţia unei reviste. Au fost şi publicate. La două luni după aceea. Adelina e o fată cu foarte mult bun-simţ, n-aveam de ce să mă iau de ea, mai ales că ea nici măcar nu i-a răspuns. El doar a încercat, i-a trimis nişte mesaje. Eu am înţeles exact cum au stat lucrurile şi chiar am invitat-o în emisiune ulterior. Nu i-am purtat nici un fel de ranchiună. Cu Bianca, la fel. Fetele astea sunt vizibile, sunt frumoase, orice bărbat şi-ar dori să le aibă”, a declarat Ilinca Vandici, în cadrul podcast-ului realizat de Radu Țibulcă.

Ilinca Vandici și Andrei Neacșu și-au spus adio

Ilinca Vandici a crezut că ghinionul în dragoste a dispărut în momentul în care l-a întâlnit pe Andrei Neacșu, cel care i-a fost soț. În urmă cu șapte ani, cei doi s-au cunoscut și au format rapid un cuplu. S-au căsătorit, și-au întemeiat o familie, iar rodul iubirii lor a fost micuțul Zian (6 ani). Vedeta de la Kanal D2 părea foarte fericită în relația cu Andrei Neacșu și avea numai cuvinte de laudă la adresa partenerului său.

Cu toate acestea, norii negrii au venit și acum, iar în urmă cu o lună cei doi anunțau divorțul. Nimeni nu se aștepta ca mariajul acestora să se destrame, iar vestea a venit ca un șoc pentru mulți. Foștii soți au bifat o despărțire pașnică, fără scandal și au rămas în relații apropiate de dragul copilului pe care îl au împreună.

„Întotdeauna este dificil să iei o astfel de decizie, însă după o îndelungată reflecție și cu recunoștință pentru timpul pe care l-am petrecut împreună, am decis de comun acord cu Andrei să ne separăm ca și cuplu. În calitate de părinți devotați, prioritatea noastră rămâne să ne creștem copilul împreună cu dragoste, respect și prietenie.

Zian este binecuvântarea noastră și întotdeauna vom fi alături de el, cu iubire și susținere. Este o perioadă grea în care avem nevoie de liniște, înțelegere și toleranță. Vă mulțumesc pentru că ați fost mereu alături de mine în toți acești ani, în toate momentele care au marcat viața mea profesională și personală!”, a declarat Ilinca Vandici.

