Mesajele halucinante dintre Ioana Pavăl și șeful Poliției din Broșteni. Ce i-a scris tânăra de 18 ani înainte să-și pună capăt zilelor

Apar detalii cutremurătoare în urmă morții Ioanei Pavăl, tânăra de 18 ani din Suceava care ar fi avut o relație cu șeful Poliției din orașul Broșteni. De peste doi ani, fata trăia un calvar. Era umilită, bătută și batjocorită de bărbatul în vârstă de 35 de ani, motive pentru care a decis să-și pună capă zilelor. Înainte să se sinucidă, Ioana i-a scris polițistului mai multe mesaje.

În urmă cu două zile, Ioana a fost găsită fără viață în propria locuință. Sora ei a fost cea care a descoperit-o spânzurată de clanța ușii. Apropiații fetei susțin că fata trecea printr-o perioadă dificilă – din punct de vedere emoțional, plângându-se tot timpul de felul în care se poartă iubitul ei cu ea. De mai bine de doi ani, Ioana ar fi avut o relație amoroasă cu inspectorul principal Dragoș Ursu, șeful poliției din Broșteni.

Ioana Pavăl ajunsese în Broșteni în urmă cu aproximativ 3 ani, atunci când părinții ei au divorțat – alături de sora ei. Tânăra se afla în grija sistemului de Protecția și Asistență a Copilului, în grija unor asistenți maternali. În luna ianuarie a împlinit 18 ani și a decis să-și ia viața în piept. Absolvise examenul de Bacalaureat cu medie mare și avea un loc de muncă stabil.

Moartea tinerei a stârnit un val de reacții în rândul celor care au cunoscut-o. Conform spuselor acestora, încă de când avea 16 ani, Ioana era abuzată atât fizic, cât și emoțional de șeful Poliției din Broșteni, un bărbat în vârstă de 36 de ani, acesta fiind principalul motiv pentru care a decis să-și încheie socotelile cu viața. De altfel, după despărțirea de polițist, Ioana i s-a destăinuit prieteni ei și i-a mărturisit chinul prin care trecea.

Recent, au apărut ultimele mesaje pe care tânăra i le-a dat polițistului. Acesta este cel care începe conversația – spunându-i că o iubește, că îi pare rău și o roagă să îl ierte – cel mai probabil după ce o bătuse.

Polițist: Eu te iubesc și îmi pare rău. Te rog să mă ierți.

Ioana: Nu sunt supărată pe tine. Sunt pe mine pentru că n-am loc niciunde. Oricât am căutat niciodată n-am fost de ajuns. Oricât de mult am învățat, oricât de cuminte am fost, oricât de tare am tras să le demonstrez părinților mei ca sunt bună, nu a mers, oricât am încercat să fiu de înțelegătoare, n-am reușit să fiu o soră bună, n-am reușit să fiu o adolescentă normală, n-am reușit să am prieteni sau să fac și eu chestii de adolescenți.

Nu mai vreau să vorbesc unui om care doar tace. Nu mai vreau să n-am unde plânge. Altfel, mă descurc singură. Am trăit 6 luni fără tine. Am investit atât de frumos în mine, am devenit cea mai bună versiune a mea, mi-am dat seama pe atunci când niciun bărbat nu merită să vadă afecțiunea mea, ci doar eu însumi. Bărbatul care mă va iubi cu adevărat, va fi copleșit de lumina mea, căci acolo stâlpul este stabil și interiorul este"