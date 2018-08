Mesajul anti-PSD scris de un protestatar pe drumul pe care alaiul mergea spre Palatul Snagov

Moment dificil pentru băiatul lui Liviu Dragnea și pentru aleasa inimii lui, Gina Alexandra Tătulescu, în drumul către capela Palatului Snagov, unde va avea loc cununia religioasă.

Un protestatar a scris chiar pe mijlocul străzii un mesaj anti-PSD, cu spray de culoare albă. Doar că alaiul, din care, evident, face parte și liderul PSD, Liviu Dragnea, nu a mai apucată să vadă ”opera” protestatarului.

Asta pentru că imediat s-a intervenit. Un bărbat a șters mesajul tot cu un sprey, de aceeași culoare, albă. De asemenea, un grup de prostestari pe biciclete a plecat de la Biserica Elefterie, unde trebuia să aibă loc, inițial, cununia, spre Snagov.

Valentin Dragnea și Gina Alexandra Titulescu se vor cununa în scurt timp, la capela Palatului Snagov. Seara, petrecerea va avea loc la restaurantul Palatului.

Cumj arată nora lui Liviu Dragnea

Gina Tătulescu a început ultimele pregătiri înainte să ajungă la biserica în care se va căsători religios cu fiul lui Liviu Dragnea. Frumoasa brunetă a fost machiată de Ema Uta, make-up artist & trainer, care are astăzi o misiune tare importantă. Fericită de rezultat, viitoarea noră a liderului PSD a mers ulterior să îmbrace rochia de mireasă.

Totul a fost pregătit ca la carte astăzi, în ziua în care Gina Tătulescu devine soția lui Ștefan Dragnea. În urmă cu puțin timp, ea s-a lăsat pe mâinile unui make-up artist, care i-a făcut un machiaj natural superb. Nora lui Liviu Dragnea nu a fost singura machiată de Ema Uta! Mama și sora ei au fost și ele răsfățate de cunoscutul make-up artist. La final, ea le-a fotografiat pe cele trei și a urcat poza pe o rețea de socializare.

În mesajul scris în dreptul imaginii, make-up artistul a dezvăluit că va urma şi o a doua variantă de machiaj pentru mireasă, sora și mama ei.

“Mother and daughters ❤️ First makeup for Gina’s wedding, natural and luminous for all the 3 of them, posting soon the second looks 🤗 (n.r.: Mamă și fiice. Primul machiaj pentru nunta Ginei, natural și luminos pentru toate cele trei. Iar în curând voi posta și următoarele machiaje)#gorgiesofemauta #makeupartist #makeup #wedding #motheranddaughters #luminous #glowing” este mesajul postat de Ema Uta pe contul ei de Instagram.

Potrivit unui site de fotomodele, tânăra este născută în Mizil şi are 1,74. În 2009, site-ul public şi fotografii cu ea în costum de baie.