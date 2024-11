Mesajul ”bizar” transmis de Alexia Eram la evenimentul de lansare al propriului brand de haine: ”Fostului încă îi e dor e mine”

Joi, 28 noiembrie, are loc evenimentul de lansare al propriului brand de haine al Alexiei Eram. Fiica Andreei Esca a visat și a lucrat la acest proiect încă de acum un an. În cadrul evenimentului, invitații au observat un mesaj cu subînțeles, scris pe un… tomberon de gunoi. Să fie oare o ”săgeată” îndreptată către Mario Fresh?

În urmă cu aproximativ două luni, Alexia Eram și Mario Fresh au decis să își spună adio după 8 ani de relație. Înfluencerița și-a găsit rapid alinare în brațele unui tânăr chipeș – vezi AICI imagini surprinse de CANCAN.RO – iar schimbările din viața ei nu s-au oprit aici. Încă de acum un an, fiica Andreei Esca a visat să își lanseze propriul brand de haine, vis care s-a materializat în cel mai frumos mod posibil. Vezi și: Alexia Eram, primul interviu în care vorbește despre noua relație: ”În momentul de față, pot spune asta!” Cu ce o dă pe spate iubitul

Joi, 28 noiembrie, a avut loc evenimentul de lansare a brandului ”Margot”, eveniment la care au luat parte mai multe personalități și celebrități din showbizul românesc și nu numai. Printre alte, într-un spațiu explozițional neconvențional dedicat artei, invitații nu au putut trece nepăsători pe lângă un tomberon decorat cu un mesaj neașteptat. Să fie un mesaj cu subînțeles? ”My ex still missed me” (n.r fostului meu încă îi este dor de mine). Să fie sigură că mesajul ajunge cât mai departe (sau cât mai aproape de fostul ei iubit), Alexia Eram s-a gândit să inscripționeze mesajul și pe mai mule tricouri din colecția sa.

”Aștept momentul acesta de când am pus pe hârtie primele idei pentru acest brand, de când am tipărit pe o foaie albă câteva modele de hanorace și am schițat primele variante de logo, de când am ales dintre sute de materiale, pe acelea pe care mi-ar plăcea mie să le port.

Acum a venit ‘momentul’ și sunt extraordinar de fericită că, după mai bine de un an de muncă, după multe întârzieri și greșeli, după perioade în care m-am blocat și nu știam cum să mai continui, după multe momente în care nu credeam că mai pot duce totul pana la capăt, am reușit!

Am ajuns, în sfârșit, să creez un brand pe sufletul meu, pe care să îl împărtășesc cu voi! Acum, tot ce pot să-mi mai doresc, este să vă placă și vouă! Cu drag și recunoștință, Alexia MARGOT.”, a scris Alexia Eram pe Instagram.