Mesajul devastator al fostei soții pentru tatăl celebrilor Șerban și Vlad Huidu! O acuzase că i-a luat copilul și s-a măritat cu ex-iubitul pușcăriaș: ”S-a crezut Iisus!”

Fosta soție a lui Vlad Huidu a fost deranjată de declarații făcute de tatăl celebrilor Șerban și Vlad Huidu, în CANCAN.RO, și i-a dat replica. Nu a s-a avântat în dezvăluiri spumoase, a făcut-o cu mult bun simț. A ținut să-i amintească și de soțul ei, cel despre care Huidu a spus că a ieșit din pușcărie! Avem declarațiile, în exclusivitate.

Mirela Scarlat i-a răspuns lui Florin Huidu, bărbatul de care a divorțat în urmă cu 10 ani. Acesta declarase, într-un interviu pentru CANCAN.RO, că ”am divorțat, ea s-a împăcat cu primul bărbat ieșit din pușcărie, mi-a luat și copilul, care acum e mare. Și am rămas doar cu Vlad și Șerban. Sunt singur, nici n-aș putea să mai accept pe cineva lângă mine. Am și eu tabieturile mele” (Vezi AICI interviul integral).

Deranjată de cele spuse de Huidu, replica tăioasă a Mirelei a venit imediat. ”Huidu să facă bine să-și ceara scuze pentru mizeriile pe care le-a declarat! Am încercat să stau deoparte de toata lumea, dar văd că nici după 10 ani de la divorț nu încetează. A reușit să supere, cu brio, toată familia. Să nu mai pozeze în victimă, că dacă a ajuns în situația în care este s-a întâmplat pentru că nu a ascultat niciodată pe nimeni. S-a considerat invincibil, un fel de Iisus. Să-și duca crucea, că o merită”, a spus fosta doamnă Huidu.

Mirela Scarlat: ”De ce nu spune de Matei, că-l ajută financiar?”

Apoi, au curs câteva întrebări retorice pentru tatăl lui Șerban și Vlad Huidu! Legate de fiul lor, Matei, dar și de soțul Mirelei, despre care Huidu a spus că a ieșit de la închisoare.

”De ce nu spune de Matei, că face o facultate în Anglia? De ce nu spune de Matei că este manager la Amazon? De ce nu spune că Matei are o iubita care și ea este manager tot acolo? De ce nu spune că Matei îl ajută financiar? Că am un soț minunat și că l-a sprijinit pe Matei în toate planurile lui și nu numai cu sfaturi, și financiar?

De ce se leagă de trecutul lui de adolescent și nu spune ceea ce face acum? Că mai mult nu am cum să-i cer lui Dumnezeu! Că am o familie frumoasă, un soț iubitor și copii minunați. Că am reușit aici și avem tot ce ne trebuie? De ce nu spune de greșelile lui și pozează în victimă? Dacă viața lui este film, să fiți convinși că a mea e telenovelă sută la sută!

Am purtat cu mândrie și respect numele de Huidu, dar niciodată nu m-am agățat de el ca și cum ar fi ultima mea soluție. Am avut propuneri să merg la emisiuni după toate evenimentele din familia asta și aș fi putut să câștig ceva bani, dar am considerat că, atât timp cât am un cap pe umeri, pot să fac și altceva și am ales lozul câștigător făcând asta”, a încheiat Mirela Scarlat, pentru CANCAN.RO.

