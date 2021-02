Mesajul emoționant al lui Laurette! Este despre tatăl și mama ei: ”Am vrut o surpriză! Chiar s-au iubit!”

Mama lui Laurette a avut unele probleme medicale, o operație la ochi, iar artista a fost lângă ea în acele clipe mai grele. Apoi, i-a făcut o surpriză de proporții celei care i-a dat viață.

Lauratte l-a sunat pe tatăl ei și i-a făcut surpriza mamei: i l-a dat la telefon! Iar cei doi au depănat amintiri. ”Tata🥰# Astăzi mama a suferit o intervenție la ochii, s-a operat am fost lângă ea și am susținut-o moral, așa cum o fac de fiecare dată, chiar dacă știam că și pe mine mă doare atunci când o doare pe ea!! Și-a revenit și este bine, astăzi am vrut să-i fac o surpriză și l-am sunat pe tata să vorbească cu ea. Frumos!! Au râs, au glumit și-au depănat amintiri, dar un singur lucru am înțeles, că ei chiar sau iubit sincer și fără interes, am înțeles că a fost dragoste mare și m-am născut dintr-o iubire mare, recunosc că am plâns, dar în același timp încercam să fiu pozitivă și să râd împreună cu ei, chiar dacă m-a trecut un amestec de sentimente. Am realizat ce dragoste mare după atâția ani de zile și cât de mult sau iubit. Vă iubesc din inimă”, a scris Laurette, pe Instagram, în dreptul fotografiei în care apare alături de tatăl ei. (CITEȘTE ȘI: LAURETTE S-A POZAT GOALĂ PENTRU FOSTUL IUBIT SECRET. „NU SUNT FOTOGRAFII VULGARE, SUNT ARTISTIC FĂCUTE”)

Laurette, momente cumplite după ce a născut: ”Am dormit în mașină!”

Laurette avea să povestească, acum câteva zile, momentele grele prin care a trecut când era mai tânără, când abia născuse. Și când problemele ivite au despărțit-o de iubit. ”Mi-am dorit mult să îmi construiesc o familie. I-am cerut sfaturi mamei mele dacă să păstrez copilul și mi-a spus că „Da”. Iar atunci când s-a născut, a început să se schimbe. Au început problemele și ne-am despărțit. Toată încrederea și iubirea s-au năruit. Și am încercat să lupt singură cu un copil și mi-a fost foarte greu. Acum sunt un om fericit”, a declarat Laurette în cadrul unei emisiuni TV. (NU RATA: CUM A ”COMBINAT-O” TZANCA URAGANUL PE LAURETTE: ”M-A SUNAT ȘI … SUNT IUBITA LUI!”)

”Când m-am despărțit de tatăl fetiței mele, am plecat cu hainele, copilul și cățelul. Am stat două săptămâni cu hainele în mașină, am dormit în mașină. Mi-am sunat cea mai bună prietenă. Nu mai aveam unde să stăm. Eu am stat două zile în mașină, am încercat să mă reculeg. Am spus „Acum, ce fac?” Am fost la psiholog 2-3 săptămâni. Am stat în mașină două zile și două nopți, m-am dus la prietenă. O parte din haine au rămas în mașină și o parte la ea. O săptămâna am stat în pat. Am stat la ea acasă și am pus pe hârtie ce aș putea face în momentul acela”, a mai spus Laurette.