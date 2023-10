Mesajul lăsat de un bucureștean în parbriz, după ce a parcat pe 2 locuri

Un bucureștean și-a parcat mașina pe două locuri, în zona destinată persoanelor cu dizabilități. Imaginile au ajuns pe un grup de Facebook. După ce și-a lăsat mașina în spațiul respectiv, a pus în parbriz un mesaj, însoțit de o carte de vizită. Vezi mai jos, în articol, ce scria pe bilețel și ce reacții au avut alți utilizatori.

Un alt bucureștean a reușit să o „comită”. Și-a parcat mașina pe două locuri, în spațiul destinat persoanelor cu dizabilități. A avut grijă să lase un mesaj în parbriz, înainte să iasă din mașină. Mesajul, dar și modul în care a fost parcată mașina au fost comentate pe utilizatori, pe internet.

„Știu că am parcat greșit. De regulă nu parchez așa, dar acum chiar am avut mare nevoie. Vă rog dați-mi un bip sau sunați-mă și vin imediat!”, se arată în mesajul respectiv. Lângă bilețelul lăsat în parbriz se afla și o carte de vizită cu datele șoferului (nume și număr de telefon).

Reacții pe internet, după ce un bucureștean și-a parcat autoturismul pe două locuri

La imaginile postate pe un grup de Facebook au reacționat și câțiva utilizatori.

„Asta e vrăjeală”, „De regulă nu parchez așa, dar am printat aceast mesaj pentru ocaziile speciale care apar în fiecare zi”, „Poate află cum stă treaba cu Karma și, în timp, poate chiar va fi îndreptățit să fie pe locul ăla, dacă îi tot place atât. Totuși, s-o parchezi așa strâmb…”, „Faptul că are o foaie printată, colorată și atât de bine aranjată, cam contrazice mesajul”, „Greșește calul că-i mare, dar măgarul că e mic… toți greșim”, au scris utilizatorii.

Nu este prima oară când șoferii lasă mesaje și bilețele în parbriz. De altfel, există și cazuri în care pietonii sau alți șoferi simt nevoia de a-și exprima opinia despre modul în care unii dintre oameni parchează. De exemplu, acest aspect s-a întâmplat în localitatea Crevedia. O femeie a lăsat un mesaj pe capota unui autoturism parcat neregulamentar. AICI poate fi văzută imaginea cu mesajul lăsat de femeie.

Sursă foto: grup Facebook „Ai parcat ca un bou București”