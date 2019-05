Mesajul soției lui Dan Badea, după ce a devenit mămică: ”L-am revăzut pe…”

Mădălina, proaspăt mămică, i-a trimis soțului ei, Dan Badea, un mesaj de dragoste, dar a făcut și o dezvăluire în ce privește relația lor. Cei doi formează unul dintre cele mai discrete cupluri din showbiz.

„L-am revăzut pe scenă după o perioadă lungă, în care am stat acasă cu Arias și mi-am amintit că înainte de a-l cunoaște, de a ne căsători și de a-l face tătic, am fost fana lui! Bravo, comediantul Dan Badea! Hai acasă în raiul nostru, tăticul Dan Badea! Te iubesc!’‘, a scris Mădălina Badea pe Instagram.

De curând, Dan Badea a povestit cum și-a cunoscut soția. „S-a întâmplat în 2015, eram la Amphora, unde am văzut o fată superbă la bar, care semăna cu Kim Basinger. Era ca un magnet. Eu n-am fost în viaţa mea genul care să se ducă la o tipă s-o agaţe cu priviri şi replici din astea: „Hei, bună, ce faci?”. Dar mi-a plăcut să stau şi să observ cum tot veneau băieţii la ea, iar ea îi refuza. Asta era ocupaţia ei în Vamă: stătea acolo şi le spunea tuturor: „Nu, mulţumesc, nu, te rog, nu e cazul…”. Aşa că nu m-am gândit c-aş avea vreo şansă cu ea. Dar cumva, nu ştiu cum, soarta probabil a făcut ca eu să mă împrietenesc cu o prietenă a ei. Şi aşa am intrat în cercul ei şi am început să glumim…”, a povestit Dan Badea pentru okmagazine.ro.