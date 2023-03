Gina Matache a transmis un nou mesaj pe rețelele de socializare. De data aceasta, mama Oanei și a Deliei Matache a încărcat o imagine cu ea din tinerețe, făcând referire la uniforma pe care o purta, dar și la diferențele vizibile între generații. Iată mai jos, în articol, mesajul tranșant al Ginei Matache.

Gina Matache a încărcat pe rețelele de socializare o fotografie cu ea din tinerețe. În imagine, mama Oanei și a Deliei Matache apare îmbrăcată în uniformă, pregătită pentru școală. Gina Matache mărturisește că, în vremea respectivă, toți copiii erau egali la școală. În prezent, există diferențe mari între generații.

„Pe vremea mea, așa arăta uniforma de liceu. Poate nu era cea mai frumoasă, poate ne enerva să o purtăm, dar eram toți egali la școală. Astăzi e greu să ții pasul cu fetele de baștani, cu starurile din OF care te privesc de sus… Mai nou observ că ești prost dacă ai o meserie banală. Ești luat peste picior dacă nu ai cont pe TikTok, unde stai la cerșit. Pfff… am trăit degeaba”, este mesajul scris de Gina Matache pe rețelele de socializare.

Vezi și CE A APĂRUT PE INTERNET, DUPĂ CE GINA MATACHE S-A FILMAT ALĂTURI DE RĂZVAN MIHEŢ ŞI CEI DOI NEPOŢI. TOATĂ LUMEA A OBSERVAT ASTA

Citește și GINA MATACHE, MESAJ SUBLIMINAL PENTRU OANA DUPĂ CE ŞI-A LĂSAT BĂRBATUL PENTRU AMANT: „PREA MULTĂ ÎMPLINIRE TE FACE NEBUN”

Opinia Ginei Matache despre relația actuală a fiicei sale, Oana

Gina Matache a făcut o serie de mărturisiri, în cadrul unei emisiuni televizate, după ce Oana și-a refăcut viața amoroasă. Mama ei și a Deliei Matache susține faptul că nu are „nevoie de ginere”, pentru că are deja „un ginere super elegant” și că nu știe, cu exactitate, ce s-a întâmplat în căsnicia lor și cum s-a produs, de fapt, ruptura. În plus, Gina Matache a mai mărturisit că Oana Matache are o „relație tampon”, în prezent.

„Eu n-am nevoie de ginere, că eu am ginere și am un ginere super elegant, super frumos, super tătic! Că știi cum e, orice căsnicie are și un impas! Crede-mă, eu nu știu amănunte! Eu întotdeauna am văzut numai bine, niciodată nu am văzut acolo scandaluri, certuri, nu am văzut nimic! Nu știu, doar ei știu ce a fost între ei și dacă a fost ceva sau dacă a fost un moft! Habar nu am! Pentru noi a fost surpriză totală!

Asemenea oameni nu vreau să văd în viață mea! Nu, nu, nu! Categoric nu! E o relație tampon! E ceva de cascadorii râsului! A venit un neica nimeni să se facă tătic, e atât… Uită-te la fața lui! Ce credibilitate are un asemenea personaj?! Crede-mă! Cred că i-a cărat mobilă Oanei pe acolo și mai stă o zi, două și… Toată situația asta e ceva așa… El vorbește în numele Oanei: «Noi facem, noi dregem…». El a venit de trei zile în casă și deja se vede stăpân! O fi ajutat să care mobilă sau ce au ei de cărat acolo și gata, s-a văzut stăpân pe plantație, știi!”, a declarat Gina Matache în emisiunea „Teo Show”.

Sursă foto: Instagram / Facebook