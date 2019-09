Adriana Bahmuţeanu, fotografiată la priveghiul lui! Lacrimi şi durere în showbiz

Nataşa Raab este distrusă după moartea soţului ei, medicul Val Guțul. Aceasta a postat mai multe mesaje pe reţeaua de socializare, în care îşi exprimă durerea. În aceste momente grele, actriței i-a fost alături și Adriana Bahmuțeanu.

Natașa Raab nu-şi mai găseşte liniştea şi, după ce l-a condus pe ultimul drum pe cel cu care și-a împărțit viața atâția ani. Cei doi au fost împreună aproape 40 de ani, însă… moartea a despărțit-o pe Natașa Raab de soțul ei. Medicul Val Guțul avea 66 de ani și suferea de o boală cumplită. Avea cancer la vezică, iar organismul său a cedat, în cele din urmă.

În aceste momente grele, actriței i-a fost alături și Adriana Bahmuțeanu. (VEZI ȘI: CARE AU FOST ULTIMELE CUVINTE PE CARE VAL GUŢUL I LE-A SPUS SOŢIEI SALE, NATAŞA RAAB, ÎNAINTE SĂ SE STINGĂ DIN VIAŢĂ)

”Dumnezeu să îți dea putere, Natașa Raab, să treci peste cea mai grea încercare din viața ta! Este cumplit să îți pierzi jumătatea, cel de care te-ai îndrăgostit la prima vedere și cu care ai împărțit și bine și rele timp de 40 de ani! Sincere condoleanțe!!! Dumnezeu să îți odihnească soțul, pe regretatul medic Val Guțul, în pace!!!”, este mesajul transmis de Adriana Bahmuțeanu pe rețelele de socializare.

Natașa Raab a avut cancer uterin

Nataşa Raab este cunoscută publicului larg mai ales după interpretarea “Coanei Chiva” din reclama televizată la nişte produse lactate. E toată numai un zâmbet, aşa cum o ştim din telenovelele „Inimă de ţigan” şi „Regina”, dar şi din celebrele reclame la produse lactate, “prea bune, prea ca la ţară”, unde interpretează rolul Coanei Chiva.

Însă în spatele zâmbetului, Nataşa Raab, cândva un manechin de succes în prezentările Zinei Dumitrescu, a ascuns o dramă greu de suportat. Actrița a avut cancer uterin. (CITEȘTE ȘI: O VEZI IN FIECARE ZI LA TV, DAR STII CINE ESTE VEDETA DIN SPOTUL „PREA BUN, PREA CALA TARA”? TOTUL DESPRE „COANA CHIVA”!)

”Ultima mea şansă de a avea copii s-a dus acum 16 ani, când am învins un cancer uterin şi am făcut o histerectomie. Imediat după aceea a venit moda cu inseminările in vitro, dar eu nu mai aveam în ce să inseminez. Nu am copii, însă am mulţi studenţi şi fini.

Mi-am dorit foarte mult copii şi ultima mea şansă s-a dus atunci. Norocul meu a fost că soţul meu, fiind medic, şi-a dat seama că ceva nu este în ordine. M-am mişcat destul de repede şi m-am operat. Cred că Doamne Doamne a fost lângă mine, la fel şi soţul meu care m-a pus să fac nişte citostatice post-operator. Acest lucru mi-a dat şanse să lupt cu aceste celule canceroase”, povestea Nataşa Raab.