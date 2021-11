Mesajul transmis de tatăl Andreei Bălan, cu ocazia zilei de nume a fiicei sale. Fanii au reacționat imediat

Este sărbătoare mare în familia Andreei Bălan! Este ziua de nume a artistei, iar printre cei care i-au făcut urări de bine se numără și tatăl vedeteii. Săndel Bălan i-a transmis fiicei sale un mesaj emoționant.

Marți, 30 noiembrie 2021, românii și-au serbat ziua de nume. Andreea Bălan se numără printre ei, iar familia și fanii i-au făcut numai urări de bine artistei. Cu ceastă ocazie specială, Săndel Bălan a ținut la rândul său să-i transmită un mesaj emoționant fiicei sale.

În ciuda faptului că au tot existat, de-a lungul timpului, zvonuri potrivit cărora relația dintre Andreea Bălan și tatăl ei s-ar fi răcit, cântăreața a mărturisit recent că se înțelege foarte bine cu părintele ei: ”Cu tata mă înțeleg foarte bine. Noi suntem bine de când am plecat de acasă, de la 18 ani. Nu am avut nimic de împărțit. N-am fost certată nici cu tata, și nici cu familia Antonescu, așa cum s-a speculat. Îl iubesc foarte mult și fără el Andre nu exista. El era compozitorul trupei. Când am refăcut Andre, el s-a bucurat! Nu e adevărat că nu a fost lângă mine în toți acești ani”, spunea Andreea Bălan. (NU RATA ȘI: CE MESAJ A TRANSMIS ANDREEA BĂLAN DUPĂ SCANDALUL ÎN CARE ESTE IMPLICAT FOSTUL SOŢ: „E FOARTE IMPORTANT SĂ FACEM ORDINE ÎN GÂNDURI”)

Tatăl Andreei Bălan a așternut câteva cuvinte de suflet pentru artistă, pe contul său de Facebook, cu ocazia zilei de nume a fiicei sale: ”La mulți ani de ziua numelui, fiica mea minunată! La cât mai multe realizări și împliniri, să fii sanătoasă și să te bucuri mereu de nepoțelele mele dragi, Ella și Clara. Tata te iubește și este mândru de tine!!!”, a scris Săndel Bălan pe pagina personală de Facebook, în dreptul mai multor imagini cu Andreea.

Săndel Bălan, mesaj dur pentru George Burcea

George Burcea a făcut, recent, un live pe rețelele de socializare. Nimeni, însă, nu se aștepta ca actorul să instige la violență domestică și să aibă o ieșire nervoasă. Totul a pornit de la niște critici pe care le-a primit George Burcea din partea unor urmăritoare, după ce l-au văzut la cratiță.

În acel moment, George Burcea a răbufnit și a stârnit un val de controverse după declarațiile făcute pe rețelele de socializare. În ciuda faptului că și-a cerut iertare în mod public, George Burcea a fost aspru criticat atât de internauți, cât și de vedetele din showbiz-ul românesc. Printre acestea se numără și Săndel Bălan, care a fost foarte indignat de vorbele spuse de fostul său ginere. Tatăl Andreei Bălan i-a amintit acestuia că are două fete și că este inadmisibil să aibă un asemenea derapaj. (CITEȘTE ȘI: REACȚIA LUI GEORGE BURCEA, DUPĂ IZBUCNIREA DIN MEDIUL ONLINE: ”AM GREȘIT ÎN FELUL ÎN CARE M-AM EXPRIMAT”)

”Mai devreme sau mai târziu, toți plătim pentru greșelile noastre. Plătește pentru ceea ce face, nu poți instiga la violență, să îți bați femeile sau iubitele, are și el două fiice”, a declarat Săndel Bălan pentru Playtech.