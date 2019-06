Nicoleta de la Insula Iubirii a rămas mască atunci când a vrut să urce în mașina sa. Pe barbriz a găsit un bilețel în care era făcută praf.

Tânăra avea să-l posteze pe InstaStory și a explicat ce s-a întâmplat, dându-I, astfel, și o explicație celui care a scris și care i-a reproșat felul în care a parcat.

„Faza este că mașina mea era singura parcată corect, adică pe stradă, nu pe trotuar. Drept urmare, toate aveau amendă, de câteva zile au început să dea amenzi. Dacă mă urmărește această persoană, că e o femeie din câte se pare, să știe că eu am fost singura care a parcat corect”, a povestit Nicoleta Dragne. (CITEȘTE ȘI: ISPITA NICOLETA DE LA ”INSULA IUBIRII” A AJUNS PE MASA DE OPERAȚIE. VREA SĂ FIE PERFECT ROTUND…)

Nicoleta, condamnată la închisoare

Ispita Nicoleta Dragne de la ”Insula Iubirii” a fost condamnată la închisoare. Chiar dacă pare halucinant, acesta este purul adevăr. Vedeta a povestit întâmplarea în timpul emisiunii ”Xtra Night Show”. (CITEȘTE ȘI: SÂNGELE A DAT ÎN CLOCOT LA „INSULA IUBIRII”. COSTA ȘI ISPITA NICOLETA AU DAT FRÂU LIBER PASIUNII)

A fost încătușată, a rămas fără mașină și a fost condamnată la trei luni de închisoare cu suspendare. Mai mult, Nicoleta a fost obligată să presteze muncă în folosul comunității. „Nu ştiam că am permisul suspendat. Eu m-am mutat la altă adresă şi nu mi-am schimbat şi adresa de la maşină. Ei practic mi-au suspendat permisul pe motiv pe viteză, am tot adunat puncte şi nu am ştiut. Aveam deja patru luni de suspendare când m-au oprit. Depăşisem cu 15 mile ceva de genul, viteza locală. Pe mine m-au oprit, mi-au verificat, eu aveam permisul şi au văzut, m-au anunţat, eu nu ştiam. Mi-au luat maşina, mi-au pus cătuşele, m-au urcat în maşina Poliţiei, parcă omorâsem pe cineva. (…)”, a declarat Nicoleta.

”150 de ore în folosul comunităţii, plus o amendă de 1500 de lire”

Ispita Nicoleta a fost obligată și la plata unei amenzi de 150 de lire și… a vopsit garduri pe stadioane. (CITEȘTE ȘI: ISPITA NICOLETA DE LA „INSULA IUBIRII”, PROVOCATĂ DE JORGE: „FAC SEX PENTRU BANI!”)

”M-au trimis în instanţă şi mi-au dat 150 de ore în folosul comunităţii, plus o amendă de 1500 de lire. Le-am făcut pe toate. Trebuia să merg o dată pe săptămână şi să semnez. Într-o zi vopseai garduri pe stadioane, într-o zi făceai curat în cimitir. Am avut şi zile în care am mers de la multe ori. A fost o experienţă, ce pot să zic”, a mărturisit Nicoleta Dragne.