”Mi-a dat țeapă!” Bahmuțeanca a fost bătaia de joc a lui Sile, acum și avocata anti-mască o face zob!

Adriana Bahmuțeanu e acuzată că a dat țeapă! De 4.000 de lei este vorba, în două procese, iar Minodora Ion, avocatul ei, este foc și pară. Și nu pentru că a fost țepuită cu respectiva sumă o deranjează, după cum spune, ci felul în care a fost tratată de clienta ei. CANCAN.RO are detaliile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Adriana Bahmuțeanu este pusă la zid de avocatul Minodora Ion, căreia a ”uitat” să-i plătească onorariul. Povestea începe la Londra, unde jurnalista a prezentat un spectacol. Acolo, manelistul Sile Dorel Păun a urcat pe scenă, dar s-ar fi lungit și a depășit programul orar, fiind dojenit de fosta soție a lui Prigoană. A urmat coșmarul Adrianei! Cântărețul de muzică de petrecere s-a ”dezlănțuit” pe Facebook și a făcut-o zob. Ba a cerut prietenilor să distribuie postările lui jignitoare.

Totul a plecat de la manelistul Sile, care a jignit-o pe Bahmu

Adriana Bahmuțeanu l-a dat în judecată. Și-a luat avocat, pe Minodora Ion, femeia care o reprezentase și pe Nicoleta Voicu în scandalul cu Gheorghe Turda (Vezi AICI detalii). Procesul a început anul trecut, iar contractul încheiat între Bahmu și avocat s-a semnat în februarie. Cu un onorariu de 3.000 de lei, care trebuia plătit în martie.

Doar că avocatul nu a văzut nicun leu. Nici în ziua de azi. CANCAN.RO a aflat toată povestea chiar din gura Minodorei – cunoscută și drept avocata anti-mască, ea militând contra purtării măștii medicale în spațiile libere, în timpul pandemiei -, care i-a reziliat contractul, înainte de unul dintre termene, și i-a trimis notificarea.

”Am încheiat un contract în februarie 2021, contract de asistență juridică și reprezentare, cu scadență pe 15 martie, 2021. Deci, pentru acțiune răspundere civilă delictuală… Era o acțiune care viza unele afirmații denigratoare și mincinoase ale unui lăutar în cadrul unor postări de pe Facebook, ce încălcau drepturile nepatrimoniale la demnitate, onoare și reputația clientei mele, ale Adrianei Bahmuțeanu”, sunt primele cuvinte al Minodorei Ion.

”Nu știa că-mi datorează bani?”

Șirul dezvăluirilor a continuat. ”Înainte de primul termen, în octombrie, pe 4, dacă nu mă înșel, mi-am notificat clienta că reziliez contractul, dacă în trei zile nu-și achită onorariul. Trebuia să-mi achite 3.000 de lei pe contractul ăsta, dar mai are să-mi dea 1.000 de lei din alt dosar. Deci are să-mi dea, în total, 4.000 de lei.

Am notificat-o pe mail, pentru că acea adresă o aveam dată pentru corespondență. Nu a dat niciun semn. Seara, înaintea procesului, pe la ora 21, îmi scrie pe mess, dacă nu mă înșel, că mâine avem proces, ce facem? `Păi, te-am notificat, am reziliat contractul cu tine…` Și mi-a spus: păi, nu știi că eu nu mai am adresa aia de mail, că mi-a fost spart mailul, am făcut publică situația. Dar pe mine nu m-a informat că nu mai are acea adresă de mail. Eu nu urmăresc la televizor să văd ce adresă de mail are ea… Era de bun simț să mă anunțe. Și a început să mă ia la mișto, pe whatsapp.

Că `era de bun simț să-mi spui că vrei banii și ți-i dădeam!` Păi, am notificat-o, trebuia să-i spun în fiecare lună? Ea nu știa că-mi datorează bani? Mi-a zis că ceilalți avocați nu au făcut așa. Că e deficiență în comunicare, a început să mă acuze pe mine de tot felul de chestii, adică, tot eu eram vinovată, după ce mi-a dat țeapă! I-am zis: bine, Adriana, tot eu sunt de vină??”, a povestit avocata.

”Am păsuit-o, mi-a spus că ba pandemia, ba probleme cu serviciul!”

Adriana Bahmuțeanu avea să-i ceară, totuși, dosarul în seara dinaintea procesului. ”Mi-a zis că măcar atâta lucreu să fac! I-am spus: Adriana, eu îți vorbesc cu respect. Te rog drumos, hai să vorbim aceeași limba. Că la ora 21 să-i trimit dosarul, că-i trebuie mâine, în instanță. `Nu te supăra, dar eu nu dorm cu dosarul sub pernă`. Mi-a zis că măcar atât lucru să fac și eu, să-i trimit dosarul. Dar despre onorariu, nimic.

Am anunțat instanța că am reziliat contractul pentru neplata onorariului, m-a înștiințat colegul, adversarul din dosar, că este termen pe 6 decembrie și ce urmează să se discute.

Eu am păsuit-o până acum, mi-a explicat că ba pandemia, ba probleme, ba a plecat de la un serviciu la altul, am înțeles-o că are și doi copii și, când vin în vizită, mai trebuie să mai cheltuiască. Eu am înțeles cât de cât situația. Dar a trecut timpul, iar ea nu a amintit nimic de onorariu”, a încheiat Minodora Ion.

