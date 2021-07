Mia Khalifa, fosta actriță de filme destinate adulților, și partenerul ei de viață, alături de care este căsătorită de doi ani, au luat o decizie șocantă. Când toată lumea credea că nimic nu îi desparte, fosta actriță a făcut un anunț pe rețelele de socializare. Ea și Robert Sandberg divorțează.

Mia Khalifa și Robert Sandberg sunt căsătoriți de doi ani, însă, acum, relația lor a ajuns la final. Pe rețelele de socializare, Mia Khalifa a anunțat faptul că intenția lor este să divorțeze, chiar și în condițiile în care au mers împreună la terapeut. Aceasta a mai mărturisit faptul că între ei va existat întotdeauna dragoste și respect, chiar dacă mariajul lor a ajuns la sfârșit. Atât ea, cât și Robert sunt pregătiți să își continue viețile, însă nu împreună, ci pe căi diferite.

„Putem spune cu încredere că am încercat din răsputeri să facem această căsnicie să funcționeze, însă după aproape un an de terapie și eforturi, ne despărțim știind că avem un prieten pe viață unul în celălalt, și că am încercat.

Vom avea întotdeauna dragoste unul pentru celălalt și respect, deoarece știm că nu a existat un incident izolat care a dus la despărțirea noastră, însă, un cumul a mai multe diferențe de nerezolvat, fundamentale, pentru care nimeni nu poate fi învinuit.

Încheiem acest capitol fără regrete, urmând să începem amândoi pe cont propriu, separat, însă conectați printr-o familie incredibilă, prieteni și dragostea pentru căinii noștri.

A durat mult, însă suntem mândri că ne-am acordat timpul necesar, și putem pleca spunând că dat ce am avut mai bun”, a scris Mia Kalifa, pe rețeaua de socializare.

Pe de altă parte, însă, cei doi au sărbătorit recent doi ani de la logodnă, în data de 11 iunie. Atunci, Mia Khalifa scria pe social media cât de mult îl iubește pe bărbatul de lângă ea.

Câți bani a făcut Mia Khalifa în industria filmelor pentru adulți

Mia Khalifa este cunoscută drept una dintre cele mai faimoase actrițe din filmele pentru adulți, dar puțini știu că ea a stat în domeniu doar câteva luni. În toată cariera sa, Mia Khalifa a reușit să facă aproximativ 12.000 de dolari.

„Credința greșită este că am făcut milioane și milioane din drepturile reziduale pentru munca depusă. Nimic mai fals. În realitate, am făcut în jur de 12.000 de dolari în total, în toată cariera mea în industrie. Mi-era aproape imposibil să duc o viață normală”, a scris Mia Khalifa.

sursă foto: capturi video Youtube