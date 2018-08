Michel Preud’homme își desființează elevii după umilința din Champions League de la Amsterdam cu Ajax!

Umilința pe care Standrad Liege, formație la care evoluează internaționalul român Răzvan Marin, a suferit-o în turul III preliminar al Champions League, în care a ceat cu scorul general de 5-2 disputa cu Ajax amsterdam, după 2-2 în Belgia și 0-3 în Olanda, a strnit mânia antrenorului principal al lui Standard.

Michel Preud’homme și-a numit fricoși elevii la conferinșa de presă și a spus că mulți dintre ei au probleme de ordin tactic. Michel Preud’homme, a afirmat că echipa sa nu merita să treacă de Ajax și să continue în Champions League pentru că în acest moment Standard nu este la nivelul celor de la Ajax.

„În loc să punem presiune, am alergat cu doi kilometri pe oră și am stat la doi metri de adversari. Nu poți pune presiune astfel. Am încercat să aplicăm o strategie, dar descopăr pe zi ce trece că băieții mei suferă la antrenamentele tactice. Au mari probleme cu tactica. În acest moment, nu suntem la nivelul lui Ajax și nu merităm să evoluăm în Champions League. La un anumit nivel, trebuie să joci, nu să stai pe teren. Și să fii concentrat din primul minut, nu doar în ultimele minute”, a tunat Michel Preud’homme, antrenorul principal al formației Standard Liege.

În jocul de la Amsterdam cu Ajax, internaționalul român Răzvan Marin a fost integralist.

Eliminată din Champions League, Standard liege va continua în cea de-a doua competiție continentală, Europa League în timp ce Ajax va juca în play-off-ul Champions League cu Dinamo Kiev, câștigătoarea duelului urmând a accede în grupele ediției 2018-2019 a Champions League!