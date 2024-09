Mihaela Bilic dezvăluie care e fructul „viral”, care ar trebui evitat: „Ne-au prostit”

Un fruct „viral” trebuie evitat pe cât de mult posibil! Românii obișnuiesc să îl cumpere des și mulți îl integrează în dieta de zi cu zi. Specialiștii în nutriție l-au promovat de-a lungul anilor, însă Mihaela Bilic trage un semnal de alarmă! De ce nu trebuie inclus în mesele zilnice, chiar dacă are multe vitamine?

Avocado a devenit foarte popular în rândul românilor și nu numai. Acesta este bogat în vitamina K, vitamina E, vitamina C, potasiu și acid folic, suplimente de care organismul uman are nevoie.

Cu toate acestea, Mihaela Bilic a atras atenția asupra faptului că este posibil ca fructul să nu fie benefic pentru români.

Multe păduri au fost defrișate pentru a face loc plantațiilor de avocado. Fructul este sănătos pentru oamenii care locuiesc în America de Sud, mai ales pentru că ei obișnuiesc să îl consume des în mod tradițional.

Mihaela Bilic susține că românii nu au nevoie să consume avocado zilnic. Nutriționista a atras atenția asupra faptului că fructul are multe grăsimi.

Potrivit specialistei, un avocado are în jur de 350 de calorii. Mulți oameni care luptă împotriva kilogramelor în plus l-au integrat în dietă, însă iată că realitatea este alta.

„Este o isterie generală. Toată lumea mănâncă avocado. Noi nu avem nevoie de avocado în fiecare zi. Poate și el să facă parte dintr-o dietă diversificată, dar nu ne culcăm și ne trezim cu avocado! Nu este ok. În plus, are multe grăsimi. Un avocado are 350 calorii”, a adăugat Mihaela Bilic.