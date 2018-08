Mihaela Buzărenescu ratează US Open!

Accidentarea pe care jucătoareaa de tenis Mihaela Buzărnescu a suferit-o la Rogers Cup o va priva de prezența la turneul de Graand Slam, US Open.

Românca a anunțat pe o rețea de socializare că are un ligament rupt şi întindere la alte două ligamente la glezna pe care şi-a accidentat-o în meciul contra ucrainencei Elina Svitolina din primul tur al Rogers Cup şi că nu va putea juca la US Open.

„Vestea bună este că nu am niciun os rupt. Vestea proastă este că am un ligament rupt şi alte două întinse. Foarte trist este că nu voi mai juca la US Open Series, dar voi face tot ce-mi stă în putinţă să mă recuperez pentru turneele asiatice. Vă mulţumesc tuturor pentru susţinere! Vă ţin la current”, a scris Mihaela Buzărnescu, pe o rețea de socializare.

Românca a suferit o accidentare oribilă la glezna dreaptă, după ce a călcat strâmb, în cursul setului al treilea, la scorul de 6-3, 6-7 (5/7), 4-3 (15-15) în favoarea adversarei sale. În momentul avcidentării, româânca a urlat efectiv de durere și după ce a primit îngrijiri medicale la marginea terenului, a fost scoasă din arenă într-un scaun cu rotile cu piciorul imobilizat.

În vârstă de 30 de ani Mihaela Buzărnescu era în cel mai bun moment al carierei sale. Compatrioata noastră a cucerit la sfârșitul săptămânii primul titlu WTA din cariera sa și a reușit să pătrundă în Top 20. Pentru participarea la Rogers Cup, competiţie care are loc în Canada, Mihaeia Buzărnescu a fost recompensată cu un cec de 14.860 dolari şi 60 de puncte WTA.