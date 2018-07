Mihaela Buzărnescu, final de drum la Wimbledon!

Jucătoarea de tenis Mihaela Buzărnescu a ratat calificarea în optimile de finală de la Wimbledon după ce a pierdut dramatic în fața cehoaice Karolinei Pliskova în 16-milie de finală a turenului de la Wimbledon.

În vârstă de 30 de ani și aflată pe locul 28 WTA, românca a avut meciul la discreție confucând-o pe cea de-a șaptea favorită la câștigarea turneului londionez cu 6-3 și 4-1 în setul al doilea.

Pliskova a revenit până la urmă și a făcut 4-4, reușind să-și adjudece setul în tie-break. Buzărnescu a acuzat din plin șocul cedării acestui set și a pierdut fără drept de apel decisivul cu 6-1.

„A fost dificil. Mihaela a jucat un tenis grozav. A fost mult mai bună ca mine timp de un set și jumătate. Dar am continuat să lupt și m-am gândit că dacă-mi fac serviciul am șanse să revin. Știam că Mihaela poate deveni frustrată. În mod special, când am văzut-o frustrată la 6-3 și 4-1 pentru ea, mi-am spus: ‘Uite, e o șansă să intre în panică un pic mai mult.’ Putea să fie doar pozitiv pentru mine să o văd așa”, a declarat Karolina Pliskova, după meci.

În turul următor Pliskova o va întâlni pe Kiki Bertens. Olandeza a produs surpriza și a învins-o pe Venus Williams, scor 6-2, 6-7 (5-7), 8-6, la capătul unui meci de două ore și 41 de minute.

Românca a ratat astfel șansa de a repeta performanța de la Roland Garros, turneu unde a atins faza optimilor de finală.

Prin eliminarea Miahelei Buzărnescu, România a rămas cu o singură reprezenantă pe tabloul feminin de simplu, aceasta fiind Simona Halep.