Mihaela Rădulescu, adevărul despre operațiile estetice. Un medic o desființează: “Sunt exagerate”

La 49 de ani, Mihaela Rădulescu le face concurență femeilor care sunt chiar și cu 30 de ani mai tinere decât ea. Secretele frumuseții sale nu sunt reprezentate doar de un regim alimentar sănătos, un stil de viață echilibrat din care nu lipsesc orele de antrenamente și vizitele la saloanele de remodelare corporală. Și operațiile estetice “își joacă” bine rolul. Iar în acest sens s-a aflat adevărul despre intervențiile pe care prezentatoarea emisiunii “Ferma” și le-a făcut în cabinetele medicilor esteticieni.

Mihaela Rădulescu, adevărul despre operațiile estetice

Oficial, Mihaela Rădulescu a recunoscut că și-a făcut doar operaţia pentru mărirea sânilor, însă… nu de puține ori fanii au criticat-o că a exagerat cu operațiile estetice… în special la nivelul feței. Trei medici esteticieni au analizat numeroase fotografii de-ale vedetei de la Pro TV din prezent, dar și din tinerețe și au spus adevărul despre operațiile estetice.

“Din poze reiese că Mihaela Radulescu are pomeţii injectaţi, ridicaţi, la fel şi buzele. Mai mult, se observă că are botox băgat în faţă pentru a scăpa de ridurile de la ochi şi de la frunte”, a declarat medicul estetician Victor Schwartz în urmă cu ceva timp, relatează spynews.ro.

Cunoscutul chirurg estetician Călin Doboş a dezvăluit într-un interviu că Mihaela Rădulescu și-ar fi făcut chiar și o rinoplastie.

“Într-adevăr, pare să-şi fi făcut ceva la nas şi pomeţi. În princiu, operaţiile la nas întineresc, pentru că vârful nasului se lasă în timp şi ridicarea sau stabilizarea acestuia dau o notă de întinerire. Un nas mai lung e foarte bine să fie retuşat”, a afirmat medicul estetician Călin Doboş, potrivit wowbiz.ro.

Un medic estetician o desființează pe Mihaela Rădulescu

Medicul estetician Mihaelei Saidac a făcut o comparație între Mihaela Rădulescu și Kim Kardashian, spunând despre starleta americană că operațiile estetice pe care și le-a făcut sunt de bun gust, în timp ce vedeta româncă a exagerat cu “frumusețea obținută pe muchia bisturiului”.

“Estetica este făcută ca să înfrumusețeze, să corecteze imperfecțiuni și nu să urâţească sau să schimbe fizionomia naturală. La nivel mondial tendința este către o estetică moderată și către proceduri non-invazive care nu fac modificări majore și nu lasă cicatrici. Când ne dăm seama că este prea mult și intervențiile pe care am ales să le facem sunt total eronate? Atunci când ne uităm în oglindă și nu ne mai regăsim. Am câteva exemple de pe scena mondenă internaţională şi autohtonă. Unul este cel al starletei Kim Kardashian, care arată impecabil din punct de vedere estetic. Ea și-a păstrat tenul fresh cu ajutorul procedurilor non-invazive, are o intervenție minoră la nas, buzele sunt frumos conturate fără prea mari modificări, pe când dacă analizăm o vedetă de la noi, lucrurile stau complet pe dos. Mihaela Rădulescu are un ten tern, o rinoplastie mai mult decât vizibilă, liftingul de tip cat-eyes i-a schimbat complet fizionomia, iar de buze nu mai vorbim. Sunt exagerate”, a spus medicul estetician Mihaelei Saidac, conform click.ro.